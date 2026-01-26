Nastavak za čišćenje fasada i staklenih površina
Fasade i staklene površine optimalno se čiste pod visokim pritiskom uz nastavke za čišćenje fasada i stakala. Posebno je efikasna u kombinaciji sa Kärcherovom teleskopskom cevi za raspršivanje.
Ujednačeno i veoma efikasno čišćenje: četiri mlaznice visokog pritiska uklanjaju upornu prljavštinu sa raznih površina. Zavisno od primene zamenjivi okvir lako se i brzo menja. Okvir sa čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja i može se nežno pomerati duž površina. Za čišćenje staklenih površina, kao što su staklene bašte, savršen je okvir sa jastučićem od mikrovlakana koji se pričvršćuje čičak-trakom. Abrazivna vlakna pomažu u otklanjanju prljavštine i garantuju nežno čišćenje površina.
Obeležja i prednosti
Izmenjivi okvirJednostavna zamena bez alata za primenu na grubim i osetljivim površinama (staklo).
Četiri mlaznice visokog pritiskaEfikasno odstranjivanje uporne nečistoće i veliki učinak.
Zglob između poklopca i okviraNastavak se prilagođava površini omogućavajući dobar kontakt sa površinom.
Odvojiv, periv jastučić od mikrovlakana
- Jastučić od mikrovlakana može se prati na 60 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tkanine
|70 % poliester; 30 % poliamid
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|194 x 338 x 160
Područja primene
- Fasada
- Zimske bašte
- Automobilska stakla
