Ujednačeno i veoma efikasno čišćenje: četiri mlaznice visokog pritiska uklanjaju upornu prljavštinu sa raznih površina. Zavisno od primene zamenjivi okvir lako se i brzo menja. Okvir sa čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja i može se nežno pomerati duž površina. Za čišćenje staklenih površina, kao što su staklene bašte, savršen je okvir sa jastučićem od mikrovlakana koji se pričvršćuje čičak-trakom. Abrazivna vlakna pomažu u otklanjanju prljavštine i garantuju nežno čišćenje površina.