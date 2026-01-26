Nastavak za čišćenje fasada i staklenih površina

Fasade i staklene površine optimalno se čiste pod visokim pritiskom uz nastavke za čišćenje fasada i stakala. Posebno je efikasna u kombinaciji sa Kärcherovom teleskopskom cevi za raspršivanje.

Ujednačeno i veoma efikasno čišćenje: četiri mlaznice visokog pritiska uklanjaju upornu prljavštinu sa raznih površina. Zavisno od primene zamenjivi okvir lako se i brzo menja. Okvir sa čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja i može se nežno pomerati duž površina. Za čišćenje staklenih površina, kao što su staklene bašte, savršen je okvir sa jastučićem od mikrovlakana koji se pričvršćuje čičak-trakom. Abrazivna vlakna pomažu u otklanjanju prljavštine i garantuju nežno čišćenje površina.

Obeležja i prednosti
Nastavak za čišćenje fasada i staklenih površina: Izmenjivi okvir
Izmenjivi okvir
Jednostavna zamena bez alata za primenu na grubim i osetljivim površinama (staklo).
Nastavak za čišćenje fasada i staklenih površina: Četiri mlaznice visokog pritiska
Četiri mlaznice visokog pritiska
Efikasno odstranjivanje uporne nečistoće i veliki učinak.
Nastavak za čišćenje fasada i staklenih površina: Zglob između poklopca i okvira
Zglob između poklopca i okvira
Nastavak se prilagođava površini omogućavajući dobar kontakt sa površinom.
Odvojiv, periv jastučić od mikrovlakana
  • Jastučić od mikrovlakana može se prati na 60 °C.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tkanine 70 % poliester; 30 % poliamid
Boja crna
Težina (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 194 x 338 x 160
Videos
Područja primene
  • Fasada
  • Zimske bašte
  • Automobilska stakla
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.