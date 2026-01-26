Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina

Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.

Uz teleskopsku cev za raspršivanje čak i teško dostupne površine, poput onih ispod fasade, mogu se očistiti brzo i lako. Zglob koji se podešava za 180 stepeni još jedna je prednost i omogućava čišćenje staklenih bašti, kosih krovova i nadstrešnica. Korišćenjem nastavaka za čišćenje fasada i stakla, svaka teško dostupna površina čisti se ravnomerno i efikasno: Četiri mlaznice visokog pritiska odstranjuju upornu prljavštinu sa raznih površina.

Obeležja i prednosti
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina: Podesiv zglob
Podesiv zglob
Fleksibilna primena
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina: Udobno izduživanje
Udobno izduživanje
Cevi se lako i udobno izvlače samo dodirom na dugme.
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina: Dolazi s nastavcima za čišćenje fasada i stakla
Dolazi s nastavcima za čišćenje fasada i stakla
Za ravnomerno i efikasno čišćenje teško dostupnih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 3,4
Težina sa ambalažom (kg) 4,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Fasada
  • Zimske bašte
  • Čišćenje krovova i nadstrešnica (npr. za automobile)
  • Prozori i staklene površine
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.