TLA 4 teleskopska mlazna cev

Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.

Uz teleskopsku cev za raspršivanje čak i teško dostupne površine, poput onih ispod fasade, mogu se očistiti brzo i lako. Zglob koji se podešava za 180 stepeni još jedna je prednost i omogućava čišćenje staklenih bašti, kosih krovova i nadstrešnica. Rad je veoma jednostavan zahvaljujući zgodnom teleskopskom mehanizmu, dodirom na dugme. Teleskopska cev za raspršivanje može se produžiti za 1,20 do 3,70 metara, omogućavajući čišćenje površina na visini i do 5 metara. Postavljanje svih pištolja sa raspršivačem veoma je lako. Pritisak se može regulisati vrlo udobno pri korišćenju pištolja sa raspršivačem Full Control Plus ili Smart Control.

Obeležja i prednosti
TLA 4 teleskopska mlazna cev: Podesiv zglob
Podesiv zglob
Fleksibilne mogućnosti primene.
TLA 4 teleskopska mlazna cev: Udobno izduživanje
Udobno izduživanje
Cevi se lako i udobno izvlače samo dodirom na dugme.
TLA 4 teleskopska mlazna cev: Jednostavna montaža pištolja visokog pritiska
Jednostavna montaža pištolja visokog pritiska
Postojeći pištolj visokog pritiska lako se pričvršćuje na predviđeni držač.
Bajonet- spoj
  • Praktično povezivanje sve dodatne opreme Kärcher.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 2,8
Težina sa ambalažom (kg) 3,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3780 x 120 x 233
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Fasada
  • Zimske bašte
  • Čišćenje krovova i nadstrešnica (npr. za automobile)
