TLA 4 teleskopska mlazna cev
Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.
Uz teleskopsku cev za raspršivanje čak i teško dostupne površine, poput onih ispod fasade, mogu se očistiti brzo i lako. Zglob koji se podešava za 180 stepeni još jedna je prednost i omogućava čišćenje staklenih bašti, kosih krovova i nadstrešnica. Rad je veoma jednostavan zahvaljujući zgodnom teleskopskom mehanizmu, dodirom na dugme. Teleskopska cev za raspršivanje može se produžiti za 1,20 do 3,70 metara, omogućavajući čišćenje površina na visini i do 5 metara. Postavljanje svih pištolja sa raspršivačem veoma je lako. Pritisak se može regulisati vrlo udobno pri korišćenju pištolja sa raspršivačem Full Control Plus ili Smart Control.
Obeležja i prednosti
Podesiv zglobFleksibilne mogućnosti primene.
Udobno izduživanjeCevi se lako i udobno izvlače samo dodirom na dugme.
Jednostavna montaža pištolja visokog pritiskaPostojeći pištolj visokog pritiska lako se pričvršćuje na predviđeni držač.
Bajonet- spoj
- Praktično povezivanje sve dodatne opreme Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3780 x 120 x 233
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Fasada
- Zimske bašte
- Čišćenje krovova i nadstrešnica (npr. za automobile)
Pribor
