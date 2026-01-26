Uz teleskopsku cev za raspršivanje čak i teško dostupne površine, poput onih ispod fasade, mogu se očistiti brzo i lako. Zglob koji se podešava za 180 stepeni još jedna je prednost i omogućava čišćenje staklenih bašti, kosih krovova i nadstrešnica. Rad je veoma jednostavan zahvaljujući zgodnom teleskopskom mehanizmu, dodirom na dugme. Teleskopska cev za raspršivanje može se produžiti za 1,20 do 3,70 metara, omogućavajući čišćenje površina na visini i do 5 metara. Postavljanje svih pištolja sa raspršivačem veoma je lako. Pritisak se može regulisati vrlo udobno pri korišćenju pištolja sa raspršivačem Full Control Plus ili Smart Control.