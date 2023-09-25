Čišćenje garaže i vrata veoma je lako
Normalno je da se u garaži vremenom nakupi prljavština, posebno ako je koristite kao radionicu. Garažna vrata takođe su magnet za prljavštinu i prašinu, jer često nisu dobro zaštićena od vremenskih uticaja. Ipak, uz ove savete rešićete se prljavštine u garaži i radionici, bilo pomoću višenamenskog usisivača, kompresorskog čistača ili paročistača.
Koliko često treba čistiti garažna vrata?
Garažna vrata čistite najmanje jednom godišnje. Ako živite u podneblju s učestalim promenama vremena, trebalo bi da čistite garažna vrata svaka dva do tri meseca. Učestalost čišćenja u potpunosti zavisi od toga koliko je garaža zaštićena ili koliko su ekstremni klimatski uslovi u vašem podneblju. Nakon veoma hladnih i oštrih zima, poplava, grada ili jakih vetrova na garažnim vratima nataložiće se mnogo prljavštine, pa ih treba češće čistiti. Razlog nije čisto estetske prirode, već je čišćenje bitno zbog ispravnosti, jer vrata mogu prestati da rade ako dođe do začepljenja delova, npr. zbog polena i prašine ili uporne nečistoće koja se trajno nataložila na površini.
Koji je postupak čišćenja garažnih vrata?
Garažna vrata možete očistiti ručno na klasičan način uz malo tople vode i sredstva za pranje sudova. To vam, međutim, može oduzeti dosta vremena i energije. Da bi prljava garažna vrata ponovo izgledala kao nova, savetujemo čišćenje kompresorskim čistačem. Uređaj uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu zahvaljujući podesivom pritisku vode. Na samom pištolju možete izabrati neki od tri stepena pritiska u zavisnosti od toga za šta koristite uređaj. Za osetljivije površine predviđena je postavka "SOFT" koju možete izabrati na pištolju bez potrebe da spustite uređaj na pod. Za izdržljive materijale možete izabrati visoki pritisak.
Čišćenje garažnih vrata: pazite na vrstu materijala
Pri čišćenju garažnih vrata pazite na materijal:
- Za lakirana metalna vrata najpre treba upotrebiti posebno sredstvo za čišćenje obojenih površina kako biste izravnali površinu i uklonili sitne ogrebotine. Nakon toga ih možete ispolirati do sjaja.
- Nakon čišćenja drvenih garažnih vrata možete ih zaštititi voskom ili lakom da biste poboljšali dejstvo.
- Nakon čišćenja plastičnih garažnih vrata površinu možete zaštititi od vremenskih uticaja i uticaja okoline pomoću posebnih sredstava za plastiku.
Kako se čiste prozori u garaži
Mnoge garaže imaju male prozore koje ne treba zanemariti pri temeljnom čišćenju garaže. Garažna vrata često imaju plastične prozore koji se često oštete pod uticajem vremena. Za temeljno čišćenje možete koristiti kompresorski čistač. Uverite se da ste izabrali stepen pritiska "SOFT" tako da na prozore ne deluje suviše veliki pritisak tokom čišćenja.
Pored toga, staklena okna možete očistiti paročistačem koji ne koristi hemijska sredstva i prozore čisti samo vodom. Najpre uređajem ravnomerno nanesite paru na prozor, zatim ručnom mlaznicom i krpom od mikrovlakana istrljajte prozor da omekšate prljavštinu. Zatim uklonite preostalu vodu od pare gumenim brisačem ili suvom krpom od mikrovlakana. S druge strane, plastična staklena okna ne treba čistiti paročistačem, jer temperatura pare može biti preko 100 °C i oštetiti plastiku.
Akumulatorski čistač prozora predstavlja dobar izbor za čišćenje garaže. Za sobom ostavlja čiste prozore bez tragova. Pomešajte vodu s koncentrovanim sredstvom za čišćenje prozora, nanesite na prozor pomoću boce sa raspršivačem, omekšajte prljavštinu krpom od mikrovlakana i pokupite vlagu uređajem.
Čišćenje kolskog prilaza ispred garaže
Kolski prilaz ispred garaže često privlači tvrdokornu prljavštinu. Za uklanjanje nevezale prljavštine poput lišća, zemlje i prašine najbolja je mašina za metenje. Ne morate se saginjati zahvaljujući ergonomskoj dršci podesivoj po visini, a ceo prostor ćete očistiti uz malo truda. Vredi znati da čak i mleveni kamen („rizlu”) zaostao od zime možete ukloniti mašinom za metenje. Ako je kolski prilaz veoma prljav, ponovo glavnu reč vodi kompresorski čistač:
- pre upotrebe kompresorskog čistača pokupite svu nevezalu prljavštinu s tla mašinom za metenje.
- Kod izrazito zaprljanog kolskog prilaza se sredstvo za čišćenje kamena pokazalo odličnim za rastvaranje uporne nečistoće.
- Nakon toga upotrebite kompresorski čistač zajedno sa električnom četkom za ribanje površina ili čistač površina T-Racer koji će kolski prilaz počistiti s lakoćom.
Čišćenje unutrašnjosti garaže i radionice s lakoćom
Mnogi ljudi nemaju izdvojenu radionicu, pa često koriste garažu za majstorisanje. Zbog toga se u garaži može sakupiti mnogo prašine i nečistoće, posebno na alatu i uređajima koje ne koristite često. Zato u prvom koraku treba osmisliti kako ćete organizovati garažu ili radionicu. Police i organizatori čine čišćenje radionice mnogo lakšim. Pre pristupanja čišćenju garaže ili radionice savetujemo vam da izbacite sve što vam više nije potrebno. Možda će vašim susedima, prijateljima ili rođacima poslužiti saksije i kutije za alat koje vi više ne koristite. Nakon što sve pospremite možete prionuti na čišćenje.
Čišćenje garaže i radionice – postupak
Većina garaža i radionica ima betonski pod jer je izdržljiv i lako se čisti. Za čišćenje betonskog poda u garaži savetujemo da ga prvo počistite mašinom za metenje. Tako ćete sprečiti unošenje prljavštine poput prašine i lišća u kuću. Umesto toga možete koristiti usisivač za mokro i suvo usisavanje da pokupite mokru i suvu nečistoću. Za čišćenje radionice pogledajte vrhunske proizvode u našoj ponudi. Oni su najizdržljiviji i mogu izaći na kraj s oštrim i tvrdim materijalima poput vijaka i eksera. Usisivač je najbolji izbor, posebno za radionice u kojima mali metalni predmeti često završe na podu. Zato su odlično rešenje za čišćenje poda u radionici. Svi usisivači za mokro i suvo usisavanje dolaze sa širokim i savitljivim usisnim crevom koje osigurava usisavanje bez brige o začepljenju creva. Ako je garaža veoma prljava, posegnite za kompresorskim čistačem da očistite betonski pod. U slučaju mokrog čišćenja garaže obavezno treba unapred osigurati mogućnost da prljava voda lako oteče. Još jedna mogućnost jeste da pričvrstite električni ribač na kompresorski čistač kako biste očistili pod garaže. Integrisana guma za uklanjanje prljavštine na ribaču omogućava lako izbacivanje vode iz garaže. Alternativno se zaostale vode možete rešiti usisivačem za mokro i suvo usisavanje.
Oprez, mrlje od ulja!
Gde god ima ulja, postoji opasnost da iscuri i završi na podu u obliku barice. Veoma je važno da iscurilo ulje u garaži pokupite vezivnim sredstvom i bacite ga na odgovarajući i ekološki način. Zaostalu mrlju potom možete očistiti mešavinom žučnog sapuna i vruće vode. Prvo sipajte rastvor žučnog sapuna u vodi na mrlju od ulja i sačekajte da deluje, zatim temeljno isperite mrlju vrućom vodom.