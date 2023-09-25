Čišćenje garaže i vrata veoma je lako

Kako se čiste prozori u garaži

Mnoge garaže imaju male prozore koje ne treba zanemariti pri temeljnom čišćenju garaže. Garažna vrata često imaju plastične prozore koji se često oštete pod uticajem vremena. Za temeljno čišćenje možete koristiti kompresorski čistač. Uverite se da ste izabrali stepen pritiska "SOFT" tako da na prozore ne deluje suviše veliki pritisak tokom čišćenja.

Pored toga, staklena okna možete očistiti paročistačem koji ne koristi hemijska sredstva i prozore čisti samo vodom. Najpre uređajem ravnomerno nanesite paru na prozor, zatim ručnom mlaznicom i krpom od mikrovlakana istrljajte prozor da omekšate prljavštinu. Zatim uklonite preostalu vodu od pare gumenim brisačem ili suvom krpom od mikrovlakana. S druge strane, plastična staklena okna ne treba čistiti paročistačem, jer temperatura pare može biti preko 100 °C i oštetiti plastiku.

Akumulatorski čistač prozora predstavlja dobar izbor za čišćenje garaže. Za sobom ostavlja čiste prozore bez tragova. Pomešajte vodu s koncentrovanim sredstvom za čišćenje prozora, nanesite na prozor pomoću boce sa raspršivačem, omekšajte prljavštinu krpom od mikrovlakana i pokupite vlagu uređajem.