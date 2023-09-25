Uređivanje i majstorisanje: praktični saveti za sve one koji su sami svoj majstor
Ništa ne može nadmašiti osećaj zadovoljstva nego kada nešto napravite svojim rukama! Proleće je savršeno doba za majstorisanje, kada sunce izađe i noći postanu duže. Ako se prihvatite izazova i započnete projekat u kući ili bašti, znate da pri majstorisanju nastaje mnogo prašine i prljavštine. Uz ove savete vaša će kućna radionica izgledati kao nova kada završite s poslom.
Priprema je ključ
Dobro je poznata činjenica da omlet ne možete napraviti ako ne razbijete jaja. Zato je razumljivo da majstorisanje ide ruku pod ruku s velikom količinom prašine i prljavštine. Nemojte da vas iznenadi neophodnost čišćenja i sređivanja po završetku projekta renoviranja. To je posebno važno za sve koji pate od alergija. Mnogi kućni majstori pribegavaju običnim usisivačima za pospremanje radionice. Međutim, zbog krupne prljavštine i količine prašine ovi uređaji brzo dolaze do svojih ograničenja. Usisivač za mokro i suvo usisavanje predstavlja bolje rešenje za efikasno uklanjanje sitne i krupne prljavštine ili za izbegavanje prašine na prvom mestu.
Majstorisanje u bašti: ulepšajte prostor napolju
Kada temperature porastu u proleće, priroda se budi iz sna, a to vam je znak da ulepšate baštu i bacite se na majstorisanje! Terasa, leje cveća i povrća i baštenski nameštaj treba ponovo da zablistaju nakon što su bili zapušteni tokom zime. Nega bašte je ključna reč.
Nakon čišćenja lišća i prljavštine sa staza oko kuće, metenja terase i košenja travnjaka vreme je da se posvetite manjim majstorskim projektima. Bezbroj je saveta i uputstava kako da ulepšate baštu prema svom ukusu. Tu često spada ubacivanje elemenata koje ste sami napravili u životni prostor na otvorenom. Poslednjih godina proširio se trend samostalnog pravljenja leja za cveće od kamena i drveta. Izdignute leje i saksije nisu samo praktične i lepe, već omogućavaju rast biljaka na mestima gde uslovi u zemljištu nisu optimalni. Baštenski nameštaj iz kućne radinosti nesumnjivo je jedan od najpopularnijih projekata za sve koji vole da majstorišu.
Savet
Nakon sečenja drveta ili kamena testerom kućni majstori smatraju da usisivač za mokro i suvo usisavanje najbolje uklanja tako nastalu prašinu. A ako vam se malo omaklo pri presađivanju ili sađenju leja i saksija, jednostavno usisajte vodu i mokru nečistoću usisivačem za mokro i suvo usisavanje. Dostupni su kao akumulatorski modeli i modeli s kablom. Za uređaje s punjivim akumulatorom nije vam potrebna utičnica, pa imate veću slobodu i fleksibilnost. Za brzo i lako uklanjanje latica, peska, zemlje i lišća s većih površina odličan izbor je mašina za metenje.
Radovi u kući: kako izbeći prašinu
Ipak, majstorisanje nije ograničeno samo na baštu, već se može vršiti i po kući. Nakon nekoliko godina normalno je se na vašem spisku stvari koje treba osavremeniti nađe nekoliko stavki, npr. kuhinja, zidne pločice u kupatilu ili ormar u dnevnoj sobi. Bez obzira na vrstu posla koga se latite, sigurno će uključivati bojenje i bušenje.
Ako ste preuredili ili renovirali kuću iz temelja, bez sumnje je ostalo mnogo građevinskog otpada, recimo pri rušenju starih zidova ili bušenja. Da bi život ponovo bio moguć u životnom prostoru, najpre treba izneti veće komade šuta, bilo ručno ili u đubrovniku. Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa ugrađenom filter-kesom možete upotrebiti za sitne čestice prašine. Njime ćete posebno lako usisati ostatke nastale pri gradnji i renoviranju: komadiće maltera i opeke, recimo. Usisivač takođe lako izlazi na kraj s vlažnom prljavštinom koja se javlja pri skidanju tapeta.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje još možete koristiti u manjim projektima renoviranja, pa ćete uštedeti na skupom osnovnom čišćenju po završetku radova. Pojavu prašine možete sprečiti širokom lepezom pribora i dodatne opreme. U pojedinim projektima, npr. dodavanje nove rasvetne trake na plafon, više vremena provedete u pokrivanju nameštaja i čišćenju nego što vam treba za sprovođenje projekta u delo. Hvatač prašine tokom bušenja tu je da pomogne! Ovaj dodatak samo pričvrstite na usisno crevo. Za sakupljanje prašine pri bušenju samo postavite ovaj pribor na željenom mestu na zidu i uključite usisivač. Hvatač prašine ostaće uvek dobro pričvršćen bez obzira gde ga postavite. Sada možete bušiti rupe bez brige o prašini i ostacima, jer prašinu odmah sakuplja usisivač za mokro i suvo usisavanje. Savet: najbolje je da usisivač ostavite uključenim određeno vreme po završetku bušenja. Tako ćete sprečiti da suvišna prašina dospe na pod.
Čišćenje garaže, radionice i šupe po završetku majstorisanja
Odgovarajuće opremljena radionica neizbežna je za kućne majstore. Ne samo što tamo čuvate alat, opremu i građevinski materijal na bezbednom, već tu takođe blanjate drvo i radite u miru. Nije ni čudo što mnogi kućevlasnici namene zasebnu prostoriju u kući za to. S druge strane, ako imate manje prostora i povremeno se bavite majstorisanjem, garaža je obično najbolje mesto za to. Ostavite automobil ispred kako biste imali dovoljno mesta, mir i tišinu i dovoljan broj utičnica da se bacite na posao. Šta pak možete preduzeti da sprečite nastanak tolike prašine? I kako posle da očistite garažu?
Usisivač za mokro i suvo usisavanje predstavlja najbolji izbor za vašu radionicu. Ako sečete drvo ili kamen u garaži i želite da izbegnete prašinu, koristite usisivač tokom rada. Neki modeli imaju ugrađenu utičnicu za dodatnu fleksibilnost. Ugaonu ili kružnu testeru, glodalicu za žlebove i brusilicu možete direktno priključiti na usisivač za suvo i mokro usisavanje s utičnicom. Usisivač se automatski uključuje i isključuje preko električnog alata i sakuplja prašinu nastalu tokom blanjanja, testerisanja i brušenja. Usisivač je takođe odličan za čišćenje drvene prašine. Kako bi usisivač za mokro i suvo usisavanje efikasno pokupio sitnu prašinu, umetnite filter-kesu i to je sve.
Savet
Ako već čistite garažu, nije zgoreg da ujedno usisate automobil. Na usisivač za mokro i suvo usisavanje možete pričvrstiti širok raspon dodatne opreme za čišćenje automobila, kako biste očistili patosnice i manje pretince, kao i prostore između sedišta.
Čišćenje baštenske šupe
Umesto majstorisanja u garaži mnogi zaljubljenici u kućne popravke i majstorisanje imaju malu radionicu u garaži ili baštenskoj šupi. Radnu tezgu obično možete postaviti bez smetnji, pa možete obavljati manje i veće poslove na kući i u bašti. Ako posedujete ovakvu šupu, urednost verovatno nije na prvom mestu zbog brojnih projekata na kojima radite. Ako u šupi imate uređaje ili alat koje ne koristite stalno, na njima i između njih mogu se nakupiti prašina, prljavština, pa čak i štetočine poput buba, mrava i pauka. Zato je preporučljivo da redovno čistite šupu, posebno kada obimne majstorije privedete kraju u radionici.
Prvi korak o kom treba promisliti jeste uređivanje šupe. Police i držači na zidu ne služe samo za smeštanje stvari, već olakšavaju čišćenje radionice. Ako vam je majstorisanje hobi, najbolje je da temeljno raspremite šupu pre čišćenja. Manje međuprostore u radionici možete očistiti usisivačem za mokro i suvo usisavanje. Samo pričvrstite običnu usisnu cev, uključite uređaj i usisajte između držača, polica i alata.
Ne brinite ako naiđete na pokoji vijak ili ekser zalutao u međuprostorima. Usisivač za mokro i suvo usisavanje može brzo da pokupi i krupan i oštar materijal a da se ne ošteti, zahvaljujući velikoj otpornosti te specijalnim usisnim cevima koje dolaze u različitim veličinama. Čak i veće površine između kružne testere i radne tezge možete lako srediti usisivačem za mokro i suvo usisavanje. Za to možete zahvaliti funkciji duvanja koju ima većina modela, pa prljavštinu nećete samo usisati, već efikasno možete ukloniti prašinu od drveta i sličnu nečistoću iz najtešnjih međuprostora izduvavanjem jakim mlazom vazduha.