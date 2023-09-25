Uređivanje i majstorisanje: praktični saveti za sve one koji su sami svoj majstor

Radovi u kući: kako izbeći prašinu

Ipak, majstorisanje nije ograničeno samo na baštu, već se može vršiti i po kući. Nakon nekoliko godina normalno je se na vašem spisku stvari koje treba osavremeniti nađe nekoliko stavki, npr. kuhinja, zidne pločice u kupatilu ili ormar u dnevnoj sobi. Bez obzira na vrstu posla koga se latite, sigurno će uključivati bojenje i bušenje.

Ako ste preuredili ili renovirali kuću iz temelja, bez sumnje je ostalo mnogo građevinskog otpada, recimo pri rušenju starih zidova ili bušenja. Da bi život ponovo bio moguć u životnom prostoru, najpre treba izneti veće komade šuta, bilo ručno ili u đubrovniku. Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa ugrađenom filter-kesom možete upotrebiti za sitne čestice prašine. Njime ćete posebno lako usisati ostatke nastale pri gradnji i renoviranju: komadiće maltera i opeke, recimo. Usisivač takođe lako izlazi na kraj s vlažnom prljavštinom koja se javlja pri skidanju tapeta.

Usisivač za mokro i suvo usisavanje još možete koristiti u manjim projektima renoviranja, pa ćete uštedeti na skupom osnovnom čišćenju po završetku radova. Pojavu prašine možete sprečiti širokom lepezom pribora i dodatne opreme. U pojedinim projektima, npr. dodavanje nove rasvetne trake na plafon, više vremena provedete u pokrivanju nameštaja i čišćenju nego što vam treba za sprovođenje projekta u delo. Hvatač prašine tokom bušenja tu je da pomogne! Ovaj dodatak samo pričvrstite na usisno crevo. Za sakupljanje prašine pri bušenju samo postavite ovaj pribor na željenom mestu na zidu i uključite usisivač. Hvatač prašine ostaće uvek dobro pričvršćen bez obzira gde ga postavite. Sada možete bušiti rupe bez brige o prašini i ostacima, jer prašinu odmah sakuplja usisivač za mokro i suvo usisavanje. Savet: najbolje je da usisivač ostavite uključenim određeno vreme po završetku bušenja. Tako ćete sprečiti da suvišna prašina dospe na pod.