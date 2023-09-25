Kako brzo i efikasno očistiti oluke
Za mnoge je čišćenje oluka verovatno najdosadniji kućni posao. Međutim, ako su oluci i olučne cevi zagušeni, pa kišnica ne može da otiče, nećete imati izbora nego da očistite oluke i uklonite opalo lišće i prljavštinu. U suprotnom bi se oluk mogao preliti kada sledeći put pada kiša uz moguću posledičnu štetu na krovu, fasadama i terasi. Ipak, koji je najbolji način za brzo, efikasno i pre svega bezbedno čišćenje oluka? Slede praktični saveti za čišćenje krovnih oluka i cevi.
O čemu treba voditi računa pri čišćenju oluka
Pre nego što počnete s čišćenjem oluka, obratite pažnju na sledeće: Kada se i koliko često preporučuje čišćenje oluka? Koji su uređaji za čišćenje oluka najprikladniji? Koliki trošak mogu da očekujem i na šta još da pazim? U nastavku dajemo odgovore na najvažnija pitanja.
Kada i koliko često treba čistiti oluke?
Preporučljivo je čistiti ih najmanje jednom godišnje. Ako se u blizini nalaze drveće ili pošumljeno područje, to može biti i češće. Najbolje je očistiti oluke u kasnu jesen, kada opadne sve lišće, ali pre mraza i prvog snega.
Koliki su očekivani troškovi čišćenja oluka?
Ovo zavisi od toga da li kao kućevlasnik želite sami da očistite oluke ili angažujete specijalizovanu firmu. Usluge čišćenja će vas mnogo više koštati, a najčešće vam nisu ni potrebne. Odgovarajućom opremom za čišćenje oluke možete očistiti i sami. Trošak možete posmatrati kao dugoročnu investiciju ako ste vlasnik. Ako plaćate stanarinu, verovatnije je da će troškove čišćenja oluka snositi vlasnik. Po pravilu je za čišćenje oluka zadužen vlasnik, ali nastali troškovi mogu biti deo tekućeg održavanja. Međutim, u tom slučaju to mora biti navedeno u ugovoru.
Čišćenje oluka pomoću lestvi ili bez njih?
Za bezbedno i profesionalno čišćenje oluka savetujemo vam da se oslonite na profesionalnu opremu za čišćenje oluka umesto na merdevine, kofu i četku. Čišćenje oluka pomoću metle ili četke veoma je zamoran i neprijatan posao. Morate se popeti uz merdevine, očistiti jednu deonicu oluka, zatim sići i pomeriti merdevine i tako unedogled. Veoma neefikasan način i ujedno opasan, jer merdevine možda nisu uvek dobro oslonjene. Bolje je izabrati rešenje koje vam omogućava da očistite oluke i cevi sa zemlje.
Koje su mere predostrožnosti potrebne?
Pri čišćenju oluka uvek nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Neklizajuća obuća, rukavice i zaštita za oči spadaju u osnovnu opremu. Ako koristite lestve, uverite se da su uvek čvrsto oslonjene. Trebalo bi da ih pridržava druga osoba. Najpre ručno uklonite krupnu nečistoću poput odlomljenih komada opeke, ostataka vatrometa i grančica. Posebne mrežice sprečavaju propadanje prljavštine kroz olučne cevi. Ako koristite kompresorski čistač za čišćenje oluka, nemojte stajati na merdevinama. Umesto toga, savetujemo vam da koristite posebno osmišljen komplet za čišćenje oluka u spoju sa kompresorskim čistačem kojim možete rukovati sa zemlje.
Sami čistite oluke?
Bilo da oluke čistite na bungalovu ili višespratnoj kući, posao možete obaviti sami uz pomoć kompleta za čišćenje oluka i cevi. Oluke i odvode možete očistiti bez napora i delotvorno. Iako ima smisla da prvo treba isprobati različitu opremu, bezbednost je uvek na prvom mestu.
Zahvaljujući dobro osmišljenom rešenju, oluke ćete očistiti na profesionalan način bez izlaganja opasnosti ili neophodnosti angažovanja specijalizovane firme čiju biste uslugu debelo platili. Srž sistema čini klizni čistač koji se postavlja u oluk i priključen je na pištolj kompresorskog čistača pomoću isporučenog 20 m dugog pneumatskog creva. S donje strane kliznog čistača izvedene su dve mlaznice visokog pritiska koje izbacuju vodu unazad. Pod dejstvom pritiska se klizni čistač kreće napred i istovremeno spira svu prljavštinu prema nazad. Morate se samo jednom popeti uz merdevine da biste postavili klizni čistač i pričvrstili vođicu creva za oluk. Nakon toga pištoljem kompresorskog čistača upravljate sa zemlje.
Uputstvo korak po korak
1. Prvo priključite mlaznice visokog pritiska na kompresorski čistač. Ako fabrički montirane mlaznice nisu odgovarajuće za vaš model kompresorskog čistača, popustite štipaljke i namestite odgovarajuće mlaznice. Zatim ih ponovo fiksirajte štipaljkom. Odgovarajuće mlaznice za kompresorski čistač navedene su u priručniku.
2. Montirajte adapter na crevo kompresorskog čistača prema priručniku, zatim ga provucite kroz vođicu creva i priključite na klizni čistač i štipaljku.
3. Nakon uklanjanja krupne nečistoće postavite isporučenu mrežicu na vrh olučne cevi.
4. Montirajte sklop štipaljke sa vođicom creva na bočnu stranu oluka, stavite klizni čistač u oluk i poravnajte crevo sa crvenom oznakom.
5. Zatim priključite sistem na spojnicu pištolja kompresorskog čistača i uključite ga. Ručno navodite pneumatsko crevo. Čim aktivirate pištolj kompresorskog čistača, klizni čistač počinje samostalno da se kreće olukom i čisti ga zahvaljujući dvema vodenim mlaznicama uperenim ka nazad.
6. Za bolji učinak ispiranja povremeno možete povući klizni čistač unazad preko pneumatskog creva. Prema potrebi ponovite postupak čišćenja nekoliko puta kako biste uklonili upornu nečistoću.
7. Po završetku čišćenja isključite kompresorski čistač i uklonite prljavštinu koja se nataložila iznad mrežice pored olučne cevi. Na kraju otkačite štipaljku i skinite uređaj.
Istovremeno čišćenje olučne cevi i odvoda
Praktični komplet za čišćenje oluka i cevi takođe vam omogućava da efikasno očistite olučne cevi i odvode oko kuće. Oluke i cevi čistite najmanje jednom godišnje, kako bi oluk što bolje odvodio vodu. Zato je pametno očistiti oboje jedno za drugim.
Za uklanjanje prljavštine iz unutrašnjosti cevi povežite crevo za čišćenje cevi na kompresorski čistač i gurajte je kroz cev malo-pomalo. Za ovaj posao umesto kliznog čistača upotrebite priloženu mlaznicu za čišćenje cevi. Mlaznicu visokog pritiska navrtite na pneumatsko crevo. Pneumatsko crevo ima sigurnosnu crvenu oznaku i treba ga uvući u cev barem do ove oznake. Tek tada uključite kompresorski čistač. Postupak čišćenja obustavite čim opet ugledate crvenu oznaku pri izvlačenju creva. Ovaj korak je veoma važan kako biste se zaštitili od prštanja vode i sprečili nekontrolisano bacakanje creva. Nakon što uključite kompresorski čistač ručno navodite crevo kroz cev. Pritisak će razbiti čak i uporna zagušenja. U tu svrhu nekoliko puta uzastopno pritisnite i otpustite okidač po potrebi. Da biste zaštitili fasade i terasu od prljavštine, savetujemo vam da postavite kofu na ispustu olučne cevi.
Takođe možete efikasno očistiti odvode i svetlosna okna pomoću kompresorskog čistača ili čistača pod srednjim pritiskom. Osetljive površine poput plastičnih rešetki na svetlosnim oknima delotvorno i nežno čisti čistač pod srednjim pritiskom. Ako je podrumsko okno izrađeno od masivnog kamena, možete ga očistiti kompresorskim čistačem.