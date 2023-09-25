Kako brzo i efikasno očistiti oluke

Sami čistite oluke?

Bilo da oluke čistite na bungalovu ili višespratnoj kući, posao možete obaviti sami uz pomoć kompleta za čišćenje oluka i cevi. Oluke i odvode možete očistiti bez napora i delotvorno. Iako ima smisla da prvo treba isprobati različitu opremu, bezbednost je uvek na prvom mestu.

Zahvaljujući dobro osmišljenom rešenju, oluke ćete očistiti na profesionalan način bez izlaganja opasnosti ili neophodnosti angažovanja specijalizovane firme čiju biste uslugu debelo platili. Srž sistema čini klizni čistač koji se postavlja u oluk i priključen je na pištolj kompresorskog čistača pomoću isporučenog 20 m dugog pneumatskog creva. S donje strane kliznog čistača izvedene su dve mlaznice visokog pritiska koje izbacuju vodu unazad. Pod dejstvom pritiska se klizni čistač kreće napred i istovremeno spira svu prljavštinu prema nazad. Morate se samo jednom popeti uz merdevine da biste postavili klizni čistač i pričvrstili vođicu creva za oluk. Nakon toga pištoljem kompresorskog čistača upravljate sa zemlje.