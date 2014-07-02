Komplet za čišćenje cevi PC 15

Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.

Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta. Četiri mlaza visokog pritiska usmerena unazad guraju crevo kroz cev, efikasno uklanjajući začepljenje. Fleksibilno kvalitetno crevo sa upletenim tekstilom, dužine 15 m, sa izuzetno kratkom mesinganom mlaznicom za lako napredovanje kroz cev. Sa čaurom protiv preklapanja i mesinganom spojnicom za dugovečnost. Prikladno za upotrebu u kući i napolju sa svim Kärcher kompresorskim čistačima od K2 do K7.

Obeležja i prednosti
Ekstra kratka mlaznica
  • Optimalna pokretljivost u cevi
Crevo u tekstilnom opletu
  • Fleksibilno i dugotrajno kvalitetno crevo
Četiri prema nazad usmerena mlaza pod visokim pritiskom
  • Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Bajonet- spoj
  • Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 15
Boja crna
Težina (kg) 1,2
Težina sa ambalažom (kg) 1,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 80

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje cevi
  • Čišćenje cevi za spuštanje
  • Čišćenje odvoda
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.