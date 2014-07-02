Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20
Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.
Pametno dva u jednom rešenje za čišćenje oluka i zapušenih cevi ili slivnika! Inovativni Kärcher komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. Nezavisno se pomera kroz oluk na klizaču, bez potrebe da korisnik mora neprekidno da stoji pored njega na merdevinama. Komplet za čišćenje oluka i cevi sadrži dve različite mlaznice: jednu za čišćenje cevi sa četiri unazad okrenuta otvora za mlaz pod visokim pritiskom i drugu mlaznicu za čišćenje oluka na čiji se klizač postavlja crevo. Korisnik može brzo i lako promeniti način primene u bilo kom trenutku. Crevo koje se ne presavija i mesingana spojnica garantuju dugovečnost. Crevo je dugačko 20 m. Komplet za čišćenje oluka i cevi prikladno je za sve kompresorske čistače od K2 do K7.
Obeležja i prednosti
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Četiri prema nazad usmerena mlaza pod visokim pritiskom
- Optimalna pokretljivost u cevi
Zaštita od prelamanja
- Zaštita creva od prelamanja.
Mesingani priključak
- Dugotrajnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|20
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 340 x 100
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kompatibilni uređaji
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Čišćenje odvoda
- Čišćenje cevi za spuštanje
- Čišćenje oluka
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.