Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20

Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.

Pametno dva u jednom rešenje za čišćenje oluka i zapušenih cevi ili slivnika! Inovativni Kärcher komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. Nezavisno se pomera kroz oluk na klizaču, bez potrebe da korisnik mora neprekidno da stoji pored njega na merdevinama. Komplet za čišćenje oluka i cevi sadrži dve različite mlaznice: jednu za čišćenje cevi sa četiri unazad okrenuta otvora za mlaz pod visokim pritiskom i drugu mlaznicu za čišćenje oluka na čiji se klizač postavlja crevo. Korisnik može brzo i lako promeniti način primene u bilo kom trenutku. Crevo koje se ne presavija i mesingana spojnica garantuju dugovečnost. Crevo je dugačko 20 m. Komplet za čišćenje oluka i cevi prikladno je za sve kompresorske čistače od K2 do K7.

Obeležja i prednosti
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Četiri prema nazad usmerena mlaza pod visokim pritiskom
  • Optimalna pokretljivost u cevi
Zaštita od prelamanja
  • Zaštita creva od prelamanja.
Mesingani priključak
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 2,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 340 x 100

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

  • Čišćenje odvoda
  • Čišćenje cevi za spuštanje
  • Čišćenje oluka
