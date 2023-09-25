Praktični saveti za zalivanje bašte

Oprema za zalivanje:

Postavite sebi sledeće pitanje unapred ovde: Koji izvor vode bih želeo da koristim i kako voda odatle stiže do biljaka? Tri izvora vode su u suštini dostupna za zalivanje bašte. Ili koristite sakupljenu kišnicu iz rezervoara za prikupljanje ili podzemnu vodu iz bunara, ili priključite tradicionalno crevo ili sistem za zalivanje na priključak za vodu u kući. Ovo poslednje je znatno skuplje, što znači da se ulaganje u sistem zalivanja sa pumpom, na primer, može isplatiti. Što se tiče opreme za distribuciju vode, postoje brojne opcije: prskalice, creva, mlaznice, pumpe i tajmeri ​​za vodu (informacije o njima niže). Postoje odgovarajuća kolica za creva ili koluti za creva za skladištenje, na primer za sistem creva.

regularnost:

Vodeći princip pri zalivanju bašte je: Redovno zalivanje ima prednost! Biljke i gredice stoga treba obilno zalivati kako bi voda mogla da curi duboko u zemlju i tako dospe do korena. U svakom slučaju, treba izbegavati svakodnevno zalivanje bašte. Ovo nije samo skupo i energetski intenzivno, već i nije neophodno. Koliko često treba zalivati baštu zavisi i od teksture tla. Možete zapamtiti ovo pravilo: zalivajte peskovito zemljište otprilike svaka četiri dana, glineno zemljište jednom nedeljno.