Praktični saveti za zalivanje bašte
Kada su temperature u letnjim mesecima u porastu i danima nije bilo kiše, za vlasnike bašta to znači da se cveće, povrće i travnjak moraju redovno zalivati. Ali šta morate uzeti u obzir prilikom zalivanja bašte? Uz ove savete, bašta će lako preživeti toplu sezonu.
Kada i kako da zalivam svoju baštu?
Redovno zalivanje travnjaka, kao i ukrasnog i kultivisanog bilja i cveća je obavezno i uslov za zeleni pejzaž bašte. Ali postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom zalivanja bašte. Pre svega, ovde su relevantni vreme, oprema i prava tehnika zalivanja i zalivanja. Takođe treba da znate da biljke i zemljišta imaju različite potrebe; trebalo bi da ih poštujete kada je u pitanju zalivanje i održavanje.
Pet saveta za pravilno zalivanje bašte
Pravo vreme:
Jutro ili sredinom jutra je idealno vreme za zalivanje bašte. Naročito leti, kada je tokom dana veoma vruće, voda tako može postepeno da curi u zemlju na još uvek blagim temperaturama. Nikada ne treba da zalivate svoju baštu na podnevnom suncu, jer će u suprotnom voda brzo ispariti i možda neće uopšte prodreti u korenje. Zbog toga mnogi ljudi koji imaju posao uglavnom zalivaju baštu uveče posle posla. Ovo je takođe opcija, ali može imati neželjeni efekat privlačenja puževa, jer listovi ostaju vlažni veoma dugo – raj za baštenske štetočine
Oprema za zalivanje:
Postavite sebi sledeće pitanje unapred ovde: Koji izvor vode bih želeo da koristim i kako voda odatle stiže do biljaka? Tri izvora vode su u suštini dostupna za zalivanje bašte. Ili koristite sakupljenu kišnicu iz rezervoara za prikupljanje ili podzemnu vodu iz bunara, ili priključite tradicionalno crevo ili sistem za zalivanje na priključak za vodu u kući. Ovo poslednje je znatno skuplje, što znači da se ulaganje u sistem zalivanja sa pumpom, na primer, može isplatiti. Što se tiče opreme za distribuciju vode, postoje brojne opcije: prskalice, creva, mlaznice, pumpe i tajmeri za vodu (informacije o njima niže). Postoje odgovarajuća kolica za creva ili koluti za creva za skladištenje, na primer za sistem creva.
regularnost:
Vodeći princip pri zalivanju bašte je: Redovno zalivanje ima prednost! Biljke i gredice stoga treba obilno zalivati kako bi voda mogla da curi duboko u zemlju i tako dospe do korena. U svakom slučaju, treba izbegavati svakodnevno zalivanje bašte. Ovo nije samo skupo i energetski intenzivno, već i nije neophodno. Koliko često treba zalivati baštu zavisi i od teksture tla. Možete zapamtiti ovo pravilo: zalivajte peskovito zemljište otprilike svaka četiri dana, glineno zemljište jednom nedeljno.
Imajući u vidu potrebe biljaka i zemljišta:
Trebalo bi da izbegavate veoma hladnu vodu. Hladna voda iz slavine izaziva stres za većinu biljaka. Bolje je da koristite vodu iz otvora za vodu i da je dozirate pomoću pojačivača. Naravno, možete koristiti i vodu iz slavine za zalivanje bašte, iako to ima neke nedostatke u poređenju sa zalivanjem bašte podzemnom vodom ili kišnicom. Voda je mnogo hladnija, što izaziva stres za biljke i cveće. Takođe morate znati kakav je lokalni kvalitet vode. Tvrda voda oštećuje biljke. Sveobuhvatni plan zalivanja je težak, jer potražnja za vodom različitih biljaka varira. Lećaste biljke zahtevaju manje vode nego biljke u saksiji. Da biste razvili osećaj koliko vode treba biljci, često je potrebno samo da pogledate njene listove. Brojni tanki i mekani listovi ukazuju na veliku potražnju za vodom. Biljke sa debelim, tvrdim ili dlakavim listovima zahtevaju manje vode. Najveći potrošač vode u bašti je travnjak. Posebno na peskovitim zemljištima, travnjak bi trebalo da peskarite tri do četiri puta nedeljno. S druge strane, glinena tla čuvaju više vlage, tako da je dovoljno zalivanje bašte jednom nedeljno.
Kada se približava zima:
Uklanjanje vode iz sopstvenog sistema za zalivanje bašte je problem svake godine za ljubitelje bašte kada je u pitanju da bašta bude otporna na zimu. Pumpe za prljavu vodu, na primer, pogodne su za uklanjanje vode iz jezerca i bunara, dok se potopljene pumpe za čistu vodu sa ravnim usisom mogu koristiti za bazene.
Zalivanje kantom za zalivanje, crevom ili sistemom za zalivanje?
Za ranije generacije, pitanje odgovarajuće opreme za zalivanje bašte nije se ni postavljalo. Kanta za zalivanje je bila jedina opcija. Danas je početna tačka potpuno drugačija. Postoje brojni alati kao što su mobilne prskalice i pištolji za prskanje sa funkcijom prskanja, pa čak i kompletni sistemi za navodnjavanje (npr. pumpe za kišnicu). Dakle, koji deo opreme će zadovoljiti vaše lične zahteve?
Kanta za zalivanje i dalje uvek spada u osnovnu opremu. I pored mnoštva savremenih i efikasnih uređaja za zalivanje bašte, i dalje možete pronaći kantu za zalivanje u skoro svakoj bašti. Savršeno je pogodan da obezbedi da se biljke i kreveti zalivaju na vreme. Njime možete pažljivo zalijevati i ukrasne biljke pomoću nastavka za tuširanje. Ali odlučujući nedostatak ostaje – višestruko punjenje i nošenje kante za zalivanje zahteva snagu i može brzo da dovede do bolova u leđima i ramenima.
Zalijte svoju baštu sami ili je zalijte umesto vas? Za veće površine, samo zalivanje pomoću creva je razumno samo u ograničenoj meri. Ako govorite samo o zalivanju male površine travnjaka, možete mirne savesti da koristite crevo zajedno sa prskalica ili koplje za prskanje sebe. Kercher creva su robusna i dizajnirana su tako da se ne savijaju, što značajno povećava njihovu izdržljivost.
Za veće baštenske površine, s druge strane, bolje je da pribegnete sistemima za zalivanje. Čak i samo prskalica koju ste povezali preko creva ili sa priključkom za vodu ili sa pumpom trebalo bi da bude dovoljna za mnoge. Mobilne prskalice su posebno pogodni za ovo. Oni su opremljeni podesivom širinom prskanja, tako da možete ručno podesiti opseg i količinu vode – ovo omogućava efikasno zalivanje bašte. Ono što je ovde važno je da prskalicu treba izabrati u skladu sa oblikom i zahtevima površine koja se zaliva.
Sistem zalivanja: efikasan i štedi vodu! Svako ko želi još profesionalnije pristupiti stvarima može koristiti pumpa i sistemi za zalivanje savršeno usklađeni jedni sa drugima. Takvi sistemi za zalivanje omogućavaju ne samo uštedu vremena i istovremeno efikasno zalivanje, već su i održivi i štede resurse. Voda se na taj način raspoređuje na ciljani način na pojedinačne biljke ili površine travnjaka.
Kako funkcioniše zalivanje bašte kišnicom
Kako postavka za zalivanje bašte na kraju izgleda prirodno zavisi od ličnog ukusa i raspoložive baštenske površine. Kao strastveni baštovan amater, u svakom slučaju treba da znate koje prednosti nudi zalivanje vaše bašte kišnicom. Prvo, ova metoda ne zahteva nikakve troškove vode i posebno je ekološki prihvatljiva. Drugo, kišnica ima odlučujuću prednost u odnosu na vodu iz slavine – kišnica je prirodni oblik destilovane vode i bez klica i nečistoća. Tačno je da je i naša voda iz česme veoma čista, ali može da se razlikuje po tvrdoći od regiona do regiona ili, na primer, sadrži neželjene naslage zbog starijih cevovoda. Ako zaista želite da igrate na sigurno, prvo biste morali da proverite kvalitet vode.
Kišnica je po prirodi čista i ima neutralnu pH vrednost. Ljubitelji bašte moraju samo da se zapitaju kako žele da ga sakupe. Cisterne, duboki bunari i otvore za vodu su sve opcije; kišnica koju su prikupili može se efikasno dozirati u bašti koristeći pumpe za burad or booster baštenske pumpe kao i sistemi creva i prskalica.
Zalivanje bašte podzemnom vodom i vodom iz bunara
Baš kao i kada zalivate baštu kišnicom, ne morate da brinete o kvalitetu vode kada zalivate podzemnom vodom ili vodom iz bunara. Ako želite da ga koristite za zalivanje bašte, trebalo bi da se unapred informišete o nivou podzemne vode. Ovo možete saznati od lokalne uprave za vodu. Vaš komšija možda već može da vam da informacije o tome putem ćaskanja preko baštenske ograde. Generalno, pitanje zalivanja bašte podzemnom vodom i vodom iz bunara je finansijsko pitanje. Zalivanje bašte vodom iz česme znači stalne troškove, dok je izgradnja bunara jednokratna investicija i uglavnom se nadoknađuje nakon samo nekoliko godina. U svakom slučaju, vredi to precizno proveriti. Još jedna stvar koju ne treba zaboraviti je da ako želite da izgradite bunar, on mora biti registrovan kod nadležne opštine. Uvek bi trebalo da se unapred informišete o zahtevima lokalne dozvole i zakonskim ograničenjima.
Snabdevanje vaše bašte sopstvenom bunarskom vodom je ekološki prihvatljiva alternativa zalivanju vodom iz česme. Da biste garantovali da voda iz bunara može da se dovede u biljke i krevete, takođe vam je potrebna i pumpa. Zalivanje sa booster pumpama je od posebnog interesa za ovo. Sa kapacitetom pumpanja do 7000 litara na sat, robusne i dugotrajne pumpe su savršeno prilagođene za transport vode iz ribnjaka i vode iz bunara.
Automatsko zalivanje sa pumpom
Možete uštedeti mnogo vremena i zalivati svoju baštu na efikasan i orijentisan na potrebe koristeći automatski kontrolisano zalivanje. Koristeći senzori za zalivanje i tajmeri za vodu, vi kao vlasnik bašte imate potpunu kontrolu nad tim kada i koliki deo bašte treba zaliti. Sistem se, na primer, može programirati tako da se sam uključuje u ranim jutarnjim satima, kada svi još spavaju. Automatski sistem za zalivanje je takođe idealno rešenje ako želite da putujete, ali nemate nikoga ko bi mogao da preuzme dugotrajno zalivanje vaše bašte. Saznati ovde od čega zavisi automatsko zalivanje sa tajmerima za vodu ili satovima za zalivanje.