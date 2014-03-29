Prskalice

Sprinkler tehnika koja pršti idejama. Raznovrsni izbor Kärcher raspršivača pruža optimalno rešenje za svaku baštu – veliku, malu, ravnu ili strmu. Zahvaljujući jedinstvenoj zaštiti od prskanja iz serije pravougaonih raspršivača, montaža je još jednostavnija: Više nema nepotrebnog hodanja od česme do sprinklera i obrnuto, a jednim potezom pronaći ćete ispravan položaj za svoj sprinkler – pri čemu se uopšte nećete skvasiti! Sve modele je bez problema moguće priključiti na baštensko crevo, a kompatibilni su sa svim postojećim klik-sistemima.