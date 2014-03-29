Potapajuće pumpe za odvodnjavanje

!Tauchpumpen! Kärcher pumpe za odvodnjavanje velikog kapaciteta pomažu brzo i pouzdano pri ispumpavanju ili prepumpavanju većih količina vode. Potapajuće pumpe transportuju vodu do željenog mesta sa kapacitetom pumpanja do 18.000 litara na sat. Prljava voda ne predstavlja problem za SPD pumpe. One pouzdano trasportuju vodu sa česticama prljavštine prečnika do 30 mm iz jezera i poplavljenih podruma. Za bistru i lagano zamućenu vodu - na primer u bazenu ili drenažnoj jami nudimo SCP potapajuće pumpe za bistru vodu. Voda može da se ispumpa čak do 1 mm – rezultat ravan brisanju! Pametni IQ senzor za nivo vode pouzdano štiti od oštećenja.Keramička prstenasta zaptivka obezbeđuje uz to izuzetno dug vek trajanja.