Automatsko zalivanje bašte
Bujni, zeleni travnjak, veličanstveni redovi kreveta, raznobojni tepih cveća – letnji san svakog ljubitelja bašte! Ali profesionalac zna da, iako je raj u zelenom vrtu hobi i strast, to takođe uključuje mnogo rada. Konkretno, zalivanje biljaka i travnjaka zahteva mnogo vremena i energije svakog dana u toplim mesecima. Korišćenjem automatskog sistema za zalivanje, možete zaobići ovaj dugotrajan proces i istovremeno uštedeti dragocenu vodu. Sledeće sadrži pregled različitih sistema, kao i kako funkcioniše automatsko zalivanje podzemnom vodom ili kišnicom.
Prednosti automatskog zalivanja u bašti
Prednosti automatskog sistema za zalivanje u bašti mogu se brzo nabrojati: U poređenju sa zalivanjem pomoću kante za zalivanje ili tradicionalnih pištolja za prskanje, možete uštedeti ogromnu količinu vremena sa sistemom za zalivanje u bašti. Štaviše, ova metoda štedi vodu i čuva više resursa od ručnog miniranja bašte vodom iz česme. Svoju baštu možete posebno efikasno zalijevati pomoću individualno podesivih prskalica i tajmera za vodu ili satova za zalivanje. Ovo omogućava zalivanje travnjaka, biljaka i žbunja bilo ručno ili ciljano prema individualno podesivom rasporedu zalivanja – čak i dok ste na poslu ili na odmoru. Još jedna prednost je što automatsko zalivanje, na primer, kišnicom ili podzemnom vodom ne troši dragocenu vodu za piće. Kišnica se može sakupljati preko cisterne ili otvora za vodu, a zatim se povezuje na automatski sistem zalivanja pomoću booster pumpa i sistem creva. Naravno, na isti način funkcioniše i sa podzemnom vodom ili vodom iz bunara, koja se može efikasno distribuirati u bašti pomoću baštenske pumpe.
Automatsko zalivanje: Kontrolisano ručno ili kompjuterski
Ako razmišljate o kupovini sistema za zalivanje, prvo morate razjasniti nekoliko pitanja. Ovo se ne odnosi samo na to da želite da naučite kako funkcioniše automatsko navodnjavanje i koji sistemi postoje. To je takođe povezano sa kvalitetom i veličinom vaše bašte. Na primer, postavljaju se pitanja koja vrsta creva je pogodna i koji izvor vode želite da koristite, kako biste ciljano obezbedili vodu za gredice, žive ograde i travnjake. Postoje i razne vrste tajmeri za vodu. Ovde je važno znati sledeće: Ako ste sami sebi odgovorili na ova osnovna pitanja, većina „posla“ je obavljena. Instalacija sistema za zalivanje je jednostavna i traje samo nekoliko minuta.
Kako funkcioniše automatsko zalivanje?
U suštini imate tri opcije sa automatskim zalivanjem. Za početak, moderan sistem creva koji distribuira vodu putem prskalica koje automatski funkcionišu možda je već dovoljan. Ova varijanta je jeftina i ne zahteva naporno planiranje, jer se mobilni i individualno podesivi uređaji mogu postaviti u bilo koje vreme u željenom delu bašte ako je potrebno. Dakle, već štedite dosta vremena i ovo vreme možete iskoristiti za brigu o svojoj porodici i domaćinstvu ili za rad kod kuće. Zahvaljujući fleksibilnim sistemima za povezivanje creva, nekoliko prskalicemogu u nekim slučajevima biti i međusobno povezani.
Ali ako više ne govorite samo o velikim površinama travnjaka, već želite da ciljano zalivate cveće i bilje, na primer, inteligentan sistem zalivanja zahteva se da snabdeva svako postrojenje pojedinačno i na način orijentisan prema potrebama. Ovde se koristi metoda mikro-kapanja. Voda se preko creva vodi do brojnih mlaznica za kapanje i mikro mlaznica za raspršivanje, tako da se biljke ne samo efikasno zalivaju već, pre svega, i na način koji čuva resurse i reguliše količine. Kombinacijom finih mlaznica za kapanje i mikro mlaznica za raspršivanje, pojedinačne biljke se mogu zalivati ciljano ili cela gredica se može zalijevati različitim obrascima prskanja. Kada je u pitanju zalivanje, tu su dodatno razvijena creva za točenje, koja se postavljaju u krevet ili oko njega kao tradicionalno crevo. Instalacija je brza zahvaljujući priloženim uputstvima korak po korak. Po potrebi isečete creva, koristeći razvodnike creva koji su isporučeni sa njima da produžite sistem po potrebi. Mlaznice za kapanje i mikro mlaznice za raspršivanje su ugrađene na crevo sistema, koje se zaglavi u zemlju na željeno mesto pomoću šiljaka za creva. Izuzetno praktično: mikro mlaznice za prskanje mogu se individualno podešavati preko kontrolera.
Ako baštu treba učiniti otpornom na zimu, mlaznice i adapteri za slavine sistema za zalivanje mogu se brzo odvrnuti. Sistem treba u potpunosti demontirati i skladištiti preko zime na mestu zaštićenom od smrzavanja.
Koji izvor vode se koristi za zalivanje bašte?
Bez obzira da li želite da svoje biljke, gredice i cveće zalivate ručno ili da koristite automatizovani sistem za zalivanje bašte, ostaje pitanje izvora vode. Najočiglednija opcija za ovo je da koristite vodu iz slavine tako što ćete povezati baštensko crevo ili sistem za zalivanje na kućnu slavinu. Za neke vlasnike bašta, možda bi bilo vredno koristiti alternativni izvor vode. Za ovo je vredno razmotriti sistem zalivanja podzemnom vodom ili vodom iz bunara ili automatsko zalivanje bašte kišnicom.
Svako ko poseduje veliku baštu može dodatno razmisliti o izgradnji bunara kako bi sakupljenu podzemnu ili kišnicu koristio za zalivanje bašte. Istina je da to podrazumeva neke jednokratne troškove, ali će doneti profit već za nekoliko godina. Sakupljanje kišnice u cisternama i rezervoarima za prikupljanje i doziranje u sistem za zalivanje i na kraju u bašti koristeći booster pumpe su takođe prikladni za ovu svrhu.
Premium klasa: Automatsko zalivanje sa tajmerom za vodu
Na koga se može osloniti svako ko želi da se bašta zaliva potpuno automatski tajmeri za vodu. Čak i kada ste na odmoru ili na poslu, više ne morate da brinete da vaše cveće dobija premalo vode. Interval zalivanja možete podesiti na uređaju unapred – omogućavajući zalivanje bašte prema rasporedu i potpuno automatski.
Ovo radi na sledeći način. Tajmer za vodu je pričvršćen za priključak za vodu u kući, kao što ste videli kod drugih sistema za navodnjavanje. U zavisnosti od modela, na njega možete povezati jedan do tri sistema distribucije. Ako se odlučite, na primer, za sat za zalivanje, period zalivanja možete podesiti samo ručno. Posle najviše dva sata – ili ranije ako je potrebno – zalivanje se automatski zaustavlja.
Možete dobiti još više nezavisnosti sa tajmer za vodu. Ovo ne samo da obezbeđuje da se bašta automatski zaliva jednom dnevno – ili više puta ako je potrebno – već i meri vlažnost zemljišta preko senzora. Signal se bežično šalje u radnu jedinicu na priključku za vodu, a samim tim počinje i završava zalivanje u zavisnosti od unapred podešene funkcije – to je moderan i efikasan način zalivanja bašte.