Automatsko zalivanje bašte

Premium klasa: Automatsko zalivanje sa tajmerom za vodu

Na koga se može osloniti svako ko želi da se bašta zaliva potpuno automatski tajmeri ​​za vodu. Čak i kada ste na odmoru ili na poslu, više ne morate da brinete da vaše cveće dobija premalo vode. Interval zalivanja možete podesiti na uređaju unapred – omogućavajući zalivanje bašte prema rasporedu i potpuno automatski.

Ovo radi na sledeći način. Tajmer za vodu je pričvršćen za priključak za vodu u kući, kao što ste videli kod drugih sistema za navodnjavanje. U zavisnosti od modela, na njega možete povezati jedan do tri sistema distribucije. Ako se odlučite, na primer, za sat za zalivanje, period zalivanja možete podesiti samo ručno. Posle najviše dva sata – ili ranije ako je potrebno – zalivanje se automatski zaustavlja.

Možete dobiti još više nezavisnosti sa tajmer za vodu. Ovo ne samo da obezbeđuje da se bašta automatski zaliva jednom dnevno – ili više puta ako je potrebno – već i meri vlažnost zemljišta preko senzora. Signal se bežično šalje u radnu jedinicu na priključku za vodu, a samim tim počinje i završava zalivanje u zavisnosti od unapred podešene funkcije – to je moderan i efikasan način zalivanja bašte.