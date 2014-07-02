Pumpe koje proizvode pritisak

Kärcher potisne pumpe nude idealne preduslove za snabdevanje kuće i bašte bunarskom vodom, podzemnom vodom ili kišnicim. Pomoću Kärcher baštenske pumpe BP Garden baštu ugodno i povoljno možete da snabdete vodom za zalivanje. Kućne i baštenske pumpe BP Home & Garden uz to pumpaju jeftinu industrijsku vodu kroz celu kuću. Kod potrošnje vode uređaji se automatski uključuju, a kasnije opet isključuju. Povezani na cisternu automati za kućno snabdevanje vodom mogu da snabdevaju mašine za pranje veša ili vodokotliće za ispiranje WC-a, zahvaljujući konstantnom radnom pritisku istovremeno mogu da se primenjuju za zalivanje bašte. Najveću snagu, efikasnost i miran rad nude višestepene pumpe, jer im je za istu količinu transportovanja neophodna manja snaga motora nego kod uobičajenih Jet-baštenskih pumpi. To štedi otprilike 30 % energije. Uz to ide, da su ecologic-modeli opremljnei sa 0-Watt-Stand-by-funkcijom – i na taj način su još štedljiviji. Pumpa za rad u buretu- BP Barrel, pumpa za rad u cisterni-BP Cistern i bunarska pumpa-BP Deep Well su pri njihovoj upotrebi direktno u vodi. Višestepena hidraulika uronjenih pumpi obezbeđuje, da se voda njihovim pritiskom transportuje naviše.