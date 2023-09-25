Čišćenje jezerceta: Najbolji saveti za čistu vodu

Isušivanje baštenskog jezerceta i premeštanje biljaka

Pre nego što počnete sa čišćenjem, biljke i životinje kao što su ribe, žabe i tritoni moraju se privremeno izmeštati i voda iz jezerceta mora biti isušena. Ovo se najbrže radi sa potapajuća pumpa za prljavu vodu. Nalazi se na najdubljoj tački baštenskog jezerceta gde se akumulira najviše prljavštine. Kada se jezerce isprazni, prvo se pokupi rastresito blato. Podloga, šljunak i veće kamenje se zatim mogu očistiti pomoću čistač pod visokim pritiskom, tako da se zaglavljena prljavština oslobađa. Rad treba obaviti ravnom strujom vode kako se ne bi oštetila obloga jezerceta. Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju ivica jezerceta, jer se ovde taloži mnogo prljavštine. Zatim možete jednostavno ispumpati (novostvorenu) prljavu vodu iz jezerceta pomoću potapajuće pumpe.

Zatim se čista obloga pregleda da li ima pukotina i curenja i po potrebi se popravi, na primer ostacima obloge za jezerce i vodootpornim PVC lepkom. Ako je sve u redu, biljke se vraćaju na svoje mesto i jezerce se napuni svežom vodom.

Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju jezerceta ako u njemu žive ribe. Moraju se pažljivo premestiti pre čišćenja. Rezervoari za skladištenje deluju kao privremeni dom. Da bi se stvorili približno isti uslovi za život ribama, kontejnere treba napuniti tako da otprilike jedna trećina vode u svakoj posudi bude sopstvena voda jezerceta. Biljke jezerceta su takođe zaštićene od isušivanja na ovaj način. Da biste im pružili dodatnu zaštitu, ne sipajte svežu vodu u jezerce prebrzo nakon čišćenja. Temperatura se tada ravnomerno podešava, a suspendovana materija se lakše taloži na dnu jezerceta.