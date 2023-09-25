Čišćenje jezerceta: Najbolji saveti za čistu vodu

Čišćenje jezerceta: Najbolji saveti za čistu vodu
Baštensko jezerce lepo privlači poglede, ali ga takođe morate redovno održavati i temeljno čistiti. Na kraju krajeva, biljkama i životinjama može ponuditi zdravo stanište samo ako se dobro čuvaju. Uz ove savete, čišćenje jezerceta će zagarantovano uspeti.
Čišćenje jezerceta: kada i kako?
Trebalo bi temeljno očistiti baštensko jezerce najmanje dva puta godišnje – jednom u proleće i ponovo krajem jeseni.
U jesen bi trebalo da jezerce bude zimsko-otporan. To je zato što lišće koje je otpalo, ostaci mrtvih biljaka ili mrtvi insekti formiraju organsku masu na dnu jezerceta, čije razlaganje uključuje vezivanje velike količine kiseonika. Pod zatvorenim pokrivačem od leda i ako je cirkulacija vode preniska, to onda dovodi do nedostatka kiseonika za veće životinje kao što su ribe i žabe. Zato je važno pre zime temeljno očistiti baštensko jezerce, ukloniti blato i obezbediti zdrav ekosistem.
Posle zime u jezercetu se ponovo nakupilo lišće i biljni ostaci, a na zemlji debeo sloj mulja. Zbog toga ih u proleće treba još jednom ukloniti, vodu iz jezerceta isušiti, očistiti dno bare i uliti novu vodu. Vodeno telo je tako idealno pripremljeno za letnje mesece.
Isušivanje baštenskog jezerceta i premeštanje biljaka
Pre nego što počnete sa čišćenjem, biljke i životinje kao što su ribe, žabe i tritoni moraju se privremeno izmeštati i voda iz jezerceta mora biti isušena. Ovo se najbrže radi sa potapajuća pumpa za prljavu vodu. Nalazi se na najdubljoj tački baštenskog jezerceta gde se akumulira najviše prljavštine. Kada se jezerce isprazni, prvo se pokupi rastresito blato. Podloga, šljunak i veće kamenje se zatim mogu očistiti pomoću čistač pod visokim pritiskom, tako da se zaglavljena prljavština oslobađa. Rad treba obaviti ravnom strujom vode kako se ne bi oštetila obloga jezerceta. Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju ivica jezerceta, jer se ovde taloži mnogo prljavštine. Zatim možete jednostavno ispumpati (novostvorenu) prljavu vodu iz jezerceta pomoću potapajuće pumpe.
Zatim se čista obloga pregleda da li ima pukotina i curenja i po potrebi se popravi, na primer ostacima obloge za jezerce i vodootpornim PVC lepkom. Ako je sve u redu, biljke se vraćaju na svoje mesto i jezerce se napuni svežom vodom.
Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju jezerceta ako u njemu žive ribe. Moraju se pažljivo premestiti pre čišćenja. Rezervoari za skladištenje deluju kao privremeni dom. Da bi se stvorili približno isti uslovi za život ribama, kontejnere treba napuniti tako da otprilike jedna trećina vode u svakoj posudi bude sopstvena voda jezerceta. Biljke jezerceta su takođe zaštićene od isušivanja na ovaj način. Da biste im pružili dodatnu zaštitu, ne sipajte svežu vodu u jezerce prebrzo nakon čišćenja. Temperatura se tada ravnomerno podešava, a suspendovana materija se lakše taloži na dnu jezerceta.
Savet: Koristite blato kao đubrivo
Voda koja ostane nakon čišćenja i biološki ostaci kao što su lišće ili polen mogu se ukloniti specijalnim ekstraktorima za blato ili višenamenski usisivači. Deo taloga je dozvoljeno da ostane u baštenskom jezercetu kada se to radi, kako bi se podržala njegova regeneracija. A usisavanom blatu može se naći i razumna dalja upotreba – u svom osušenom obliku, pogodno je kao đubrivo za baštensko cveće.
Odlaganje delikatnih biljaka i ribe za zimu kako bi bili zaštićeni od mraza
Biljke osetljive na mraz, kao što su vodeni zumbuli ili cvetovi lotosa, ne treba vraćati u jezerce nakon čišćenja u jesen, već bi trebalo da zimu provedu zaštićeni od hladnoće u kanti vode u kući ili šupi. Ponovo se koriste tek sledećeg proleća.
If fish are living in the garden pond, the pond must be prevented from freezing completely in the winter, as fermentation gases that develop at the bottom must be able to escape. This prevents fish from being poisoned and simultaneously ensures that sufficient oxygen is available in the water. There are various possibilities for maintaining gas exchange even when frost and ice are present – from adorning the pond with long-stemmed plants right up to de-icers made of polystyrene.
Izrada tehnologije otporne na zimu
Pumpe za vodu ne bi trebalo da ostane u jezercetu preko zime, pošto inžinjering pumpe može biti potpuno uništen mrazom. Uzgred, ovo važi i za čistač pod visokim pritiskom. Ako nakon čišćenja jezerceta više nije potrebno, trebalo bi da ispustite zaostalu vodu. Uklanja se i crevo za vodu kako bi se prekinuo dovod vode. Zatim se nakratko aktivira pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom – na otprilike pola minuta – kako bi se pritisak i zaostala voda izbacili iz sistema. Ovako pripremljen, bezbedno preživljava zimu i može se postaviti na mesto zaštićeno od mraza do prolećnog čišćenja. Zbog toga bi trebalo preporučiti skladištenje čistača pod visokim pritiskom na mestu zaštićenom od smrzavanja kako bi se izbeglo oštećenje pumpe.
Održavanje jezerceta: Redovno čišćenje lišća
Da biste osigurali da baštensko jezerce ostane prelepa karakteristika u bašti tokom cele godine, takođe uvek treba da obezbedite da je jezerce u čistom stanju tokom godine. Otpalo lišće, lako vidljive zelene alge na površini vode i odumrli delovi biljaka mogu se bez velikog napora loviti iz vode pomoću mreže. Mreža razvučena iznad jezera dobro radi u zaštiti od pada lišća susednog drveća u jesen.
Uklanjanje algi iz jezerceta
Prvo treba sprečiti stvaranje algi kako ih ne bi trebalo uklanjati iz baštenskog jezerceta. Bitan faktor za formiranje algi je sadržaj hranljivih materija u jezercetu. Ovo se može utvrditi jednostavnim pH testom. Ako je pH vrednost između 6,8 i 8,2, odnosno u neutralnom opsegu, idealna je. Ako je iznad ovog (alkalni opseg), sadržaj hranljivih materija se povećava. Alge tako mogu rasti u većem broju.
Stoga treba osigurati da sistem jezerceta ne bude izložen previše direktnoj sunčevoj svetlosti, jer toplota podstiče rast algi. Pored toga, treba koristiti zemlju jezerceta sa što nižim sadržajem hranljivih materija i koristiti različite vodene biljke za postizanje ravnoteže u vodnom telu. Pošto su algama potrebne hranljive materije koje u sebi vezuju za svoj rast, hranljive materije potrebne za rast se tako povlače iz algi ako se biljke redovno seku.
Sledeće važi generalno za sve: Mala jezerca zahtevaju više održavanja nego velika. Visoka biomasa se stvara u uskom prostoru zbog manje dubine vode i manje vode. Ravne vodene površine se takođe brže zagrevaju leti. Više temperature vode zauzvrat dovode do većeg sadržaja hranljivih materija, lošije vrednosti vode i većeg rasta algi. Podrazumevano, to znači da što je jezero veće, to je manji napor za održavanje.