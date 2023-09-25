Dubinsko čišćenje kante i delotvorno suzbijanje mirisa

Za skidanje uporne nečistoće možete upotrebiti proizvode koje već imate u kući. Sirćetnom kiselinom možete očistiti kantu na jednostavan a veoma efikasan način. Mešavina jednakih delova sirćetne kiseline i vode ne samo što će razložiti prljavštinu već će i ukloniti neprijatne mirise na duži rok. Čak i najsmrdljivije kante možete očistiti na ovaj način. Osim toga, sirće je biološki razgradljivo i dobar izbor umesto industrijskih sredstava. Nakon ispiranja kante crevom sipajte u kantu malo vode i kućno sredstvo na bazi sirćeta koje ste sami napravili. Za manja zaprljanja ostavite mešavinu da deluje sat-dva u kanti sa zatvorenim poklopcem. Ako je kanta veoma prljava, možda ćete morati četkom da skinete zalepljenu prljavštinu nakon što mešavina odradi svoj posao. Budite pažljivi pri ručnom ribanju kante: nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare, jer sirće može da nadraži kožu.

Osim sirćetne kiseline, možete upotrebiti limunsku kiselinu za čišćenje kante. Rastvorite limunsku kiselinu u vodi prema uputstvu proizvođača i upotrebite je na isti način kao sirćetnu kiselinu.