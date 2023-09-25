Dubinsko čišćenje kante i delotvorno suzbijanje mirisa
Kante za smeće neizbežne su u svakom domaćinstvu. Pored pravilnog razdvajanja i bacanja otpada, takođe treba redovno čistiti kante. U suprotnom se neće pojaviti samo neprijatni mirisi već bi se štetočine poput crva mole nastaniti u vašim kantama. Kako se pak pravilno čiste plastične kante za smeće? Osim kućnih sredstava za suzbijanje neprijatnih mirisa i nečistoće, možete koristiti različite uređaje za čišćenje kante. Pogledajte naše savete i trikove!
Ručno čišćenje kante za smeće
Odlazak do kante za smeće može biti posebno neprijatan tokom leta zbog neprijatnih mirisa i ko zna kakvih štetočina. Organski i biološki razgradivi otpad poput mesa počinje vrlo brzo da truli. Zbog toga možda nećete zateći samo nesnosan smrad već i crve nakon nekog vremena. Redovnim čišćenjem kante suzbijate neprijatne mirise i sprečavate pojavu neželjenih gostiju. Da biste pripremili kantu za čišćenje, očistite prljavštinu i izvadite sve ostatke hrane ili krupne nečistoće iz unutrašnjosti. Sada je vreme za temeljno čišćenje unutrašnjosti. Baštenskim crevom, ribaćom četkom ili ručnom četkom uklonićete većinu prljavštine. Crevom pokvasite unutrašnjost odozgo nadole tako da se krupna nečistoća sakupi na dnu. Prljavu vodu nemojte isipati u leju cveća ili na ulicu, već je propisno ispustite niz odvod.
Za skidanje uporne nečistoće možete upotrebiti proizvode koje već imate u kući. Sirćetnom kiselinom možete očistiti kantu na jednostavan a veoma efikasan način. Mešavina jednakih delova sirćetne kiseline i vode ne samo što će razložiti prljavštinu već će i ukloniti neprijatne mirise na duži rok. Čak i najsmrdljivije kante možete očistiti na ovaj način. Osim toga, sirće je biološki razgradljivo i dobar izbor umesto industrijskih sredstava. Nakon ispiranja kante crevom sipajte u kantu malo vode i kućno sredstvo na bazi sirćeta koje ste sami napravili. Za manja zaprljanja ostavite mešavinu da deluje sat-dva u kanti sa zatvorenim poklopcem. Ako je kanta veoma prljava, možda ćete morati četkom da skinete zalepljenu prljavštinu nakon što mešavina odradi svoj posao. Budite pažljivi pri ručnom ribanju kante: nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare, jer sirće može da nadraži kožu.
Osim sirćetne kiseline, možete upotrebiti limunsku kiselinu za čišćenje kante. Rastvorite limunsku kiselinu u vodi prema uputstvu proizvođača i upotrebite je na isti način kao sirćetnu kiselinu.
Savet
Sakupljajte organski otpad u za to namenjenim vrećama ili ga obmotajte novinama pre bacanja. Tako će vam kanta za smeće duže biti čista.
Poseban tretman kanti koju su zaposele bube
Pre čišćenja kante proverite da li su se u njoj nastanile štetočine. To je verovatnije leti kada organski otpad počne da se razgrađuje. Posebno crvići mogu zaposesti kantu. Zbog visokih temperatura i vlažnog okruženja u kanti muve često odluče da tamo polože jaja ih kojih se izlegu crvi. Sve se može brzo proširiti na okolne kante, pa treba ukloniti bele larve pre nego što započnete čišćenje. Treba vam samo jednostavno kućno sredstvo. Isperite kantu mešavinom soli, sirćeta i tople vode.
Ovakve mešavine dezinfikuju površinu plastike i neutrališu neprijatne mirise. Umesto toga možete upotrebiti posebno sredstvo za čišćenje plastike koje treba naneti na kantu, a zatim isprati čistom vodom.
Ispiranje kante za smeće vodom pod pritiskom
Ako želite temeljno da očistite kantu, uzmite čistač pod srednjim pritiskom. Mlazom vode možete efikasno da uklonite uporne naslage i zalepljen otpad, pa čak i mahovinu.
Akumulatorski čistač posebno je prikladan za upotrebu napolju jer mu nije potreban priključak na struju. Što se tiče dovoda vode, možete koristiti običan priključak na vodu ili usisnim crevom crpsti vodu iz alternativnih izvora poput buradi za sakupljanje kišnice ili kanistera za vodu. Pritisak vode niži je nego kod čistača pod visokim pritiskom, pa je prikladan za čišćenje kante. Maksimalna snaga od 24 bara ne oštećuje plastičnu kantu, ali delotvorno uklanja prljavštinu.
Čišćenje kante čistačem pod srednjim pritiskom:
- Prvo povežite baštensko crevo na priloženi priključak. Da biste pokrenuli uređaj s 18-voltnim akumulatorom napunjenim do kraja, prvo otpustite kočnicu. Pritisnite prekidač da biste započeli s čišćenjem.
- Mlazom vode isperite unutrašnjost kante odozgo prema dole. Prljavština će se razmekšati i sakupiti na dnu kante. Po potrebi povremeno ispraznite sadržaj kante u odvod.
- Nakon toga temeljno ispirajte kantu sve dok više nema prljavštine.
- Sada je vreme za čišćenje spoljašnjosti kante čistačem pod srednjim pritiskom.
Savet
Da se voda ne bi nakupljala u kanti tokom čišćenja, kantu prethodno možete položiti na bok tako da voda odmah otiče. Za udobno čišćenje preporučujemo cev za raspršivanje s podesivim zglobom u 360°. Kada je spojite na produžnu cev i podesite pod pravim uglom, kantu možete zgodno očistiti iz uspravnog položaja.
Za uklanjanje posebno upornih mirisa isprobajte sredstvo za čišćenje koje možete naneti pomoću mlaznice za penu. Dobar izbor za čišćenje kante predstavlja sredstvo za čišćenje plastike. Osim najboljeg učinka čišćenja, takođe efikasno skida zalepljenu prljavštinu i dugotrajno štiti boju i materijal kante za smeće.
Za veoma upornu nečistoću koju mlaz vode ne može da spere pokušajte s četkom za pranje kojom ćete čišćenje obaviti temeljno i bez prskanja. Pričvrstite četku na čistač pod srednjim pritiskom i očistite unutrašnjost kante njenim veoma dugim čekinjama. Mlaznica na četki omogućava naizmenično ribanje i čišćenje mlazom. Rotirajuća glava dozvoljava vam da očistite teško dostupna mesta. Umesto toga možete koristiti priloženi skidač nečistoće. Njegov rotirajući mlaz obezbeđuje dubinsko čišćenje.
Za čišćenje kante takođe možete koristiti kompresorski čistač. Međutim, mlaznu cev ili pištolj podesite na najniži mogući pritisak kako biste smanjili prštanje vode. Pomoću funkcije za sredstvo za čišćenje na uređaju kompresorskim čistačem možete naneti sredstvo za čišćenje na površine pod niskim pritiskom. Ostavite da se natapa neko vreme, a zatim isperite čistom vodom dok ne uklonite svu prljavštinu. Za manja zaprljanja baštensko crevo je i više nego dovoljno, npr. zajedno sa pištoljem za čišćenje raspršivanjem kojim ćete posao obaviti bez po muke zahvaljujući rotirajućem mlazu.
Ostavite kantu da se osuši nakon čišćenja
Nebitno da li ste kantu oprali ručno ili uređajem, ostavite je da se dobro osuši pre bacanja vreća za smeće. Ako unutra zaostane vlaga, to je plodno tlo za razvoj plesni. Najbolje je da kantu postavite naopako uza zid nakon čišćenja. Tako će se suvišna voda ocediti, a vazduh će moći dobro da struji u unutrašnjosti kante. Da biste ubrzali postupak, upotrebite stare novine. One dobro upijaju vlagu, pa njima istovremeno možete obrisati i osušiti kantu. Vlagu takođe možete da usisate iz kante usisivačem za mokro i suvo usisavanje.