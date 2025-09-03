WBS 3 pištolj za čišćenje raspršivanjem je idealan nastavak za baštensko crevo. Samo stavite spojnicu na WBS 3 i spremni ste! Inovativna rotirajuća mlaznica brzo uklanja svežu prljavštinu, pa ćete bez napora očistiti velike površine. Time ćete uštedeti i do 50% vremena u odnosu na čišćenje klasičnim baštenskim raspršivačima. Čišćenje isto tako može biti vrlo efikasno ako se koristi usmeren mlaz, optimizovan veoma kvalitetnom metalnom mlaznicom. Ovaj uređaj se koristi za brzo pranje raznih blago zaprljanih baštenskih predmeta. Dve baterije AA 1,5 V kojima se pokreće motor za rad rotacione mlaznice, obuhvaćene su obimom isporuke.