Raspršni pištolj za čišćenje Waterbooster
Inovativni Kärcher WBS 3 pištolj za raspršivanje za čišćenje sa rotirajućim mlazom. Za brzo čišćenje manjih zaprljanja, kao što su zaprljanja saksija, baštenskog nameštaja i alata.
WBS 3 pištolj za čišćenje raspršivanjem je idealan nastavak za baštensko crevo. Samo stavite spojnicu na WBS 3 i spremni ste! Inovativna rotirajuća mlaznica brzo uklanja svežu prljavštinu, pa ćete bez napora očistiti velike površine. Time ćete uštedeti i do 50% vremena u odnosu na čišćenje klasičnim baštenskim raspršivačima. Čišćenje isto tako može biti vrlo efikasno ako se koristi usmeren mlaz, optimizovan veoma kvalitetnom metalnom mlaznicom. Ovaj uređaj se koristi za brzo pranje raznih blago zaprljanih baštenskih predmeta. Dve baterije AA 1,5 V kojima se pokreće motor za rad rotacione mlaznice, obuhvaćene su obimom isporuke.
Obeležja i prednosti
Priključi i koristiKratko vreme podešavanja, nije potreban dodatni pribor. Kompatibilno sa svim sličnim sistemima brzih spojnica.
Inovativni rotacioni mlazU poređenju s klasičnim baštenskim prskalicama rotacioni mlaz skraćuje vreme čišćenja i do 50%. Do sat vremena rada s rotacionim mlazom uz priložene AA baterije.
Precizni tačkasti mlazZahvaljujući visokokvalitetnoj metalnoj mlaznici moguće je precizno čišćenje.
Ergonomski dizajn
- Idealno rukovanje u svakoj vrsti primene.
Jednostavno rukovanje
- Lako prebacivanje između tačkastog i rotacionog mlaza dvostepenim prekidačem.
- Veća sloboda pokreta zahvaljujući jednoručnoj upotrebi.
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Opcija za navodnjavanje
- Tačkasti mlaz prikladan je za nezahtevno navodnjavanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet maks. (l/h)
|583
|Broj obrtaja maks. (rpm)
|1100
|Trajanje baterije (h)
|cca. 1
|Težina bez pribora (kg)
|0,3
|Težina (sa priborom) (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Isporučuje se s baterijama
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Funkcija samopražnjenja
- Tačkasti mlaz
- Rotacioni mlaz
- Brza spojnica
- Dvostepeni prekidač
- Neophodne su baterije
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.