Čišćenje roštilja: kako se pravilno čisti roštilj
Nema ničeg boljeg od roštiljanja leti. Za mnoge je roštiljanje zajedno s porodicom i prijateljima u vrtu ili na tremu vrhunac leta. Bez obzira na to da li roštilj koristite samo tokom prijatnih letnjih večeri ili tokom cele godine, električni roštilj, roštilj na ćumur ili plin treba redovno održavati da bi vas dugo služio. Čišćenje roštilja brzo je i lako uz ove praktične savete.
Zašto je važno redovno čistiti roštilj?
Da bi priprema hrane bila bezbedna i ugodna u svakom trenutku, roštilj treba redovno čistiti. Tako će oprema uvek biti spremna za upotrebu, a uz redovno čišćenje će hrana sa žara izgledati savršeno pripremljena. Koliko često treba čistiti roštilj spolja i unutra zavisi od učestalosti korišćenja roštilja i stepena zaprljanja. Međutim, opšte čišćenje treba redovno obavljati. Temeljno čišćenje npr. paročistačem oduzima mnogo vremena, ali je obično potrebno jednom do dvaput godišnje, najbolje pre početka i po završetku sezone roštiljanja.
Savet
Pre prvog korišćenja novog roštilja treba ga zagrevati na visokoj temperaturi oko 30 minuta. Usled toga će ispariti ostaci ulja i ulja korišćenog u proizvodnji.
Kako se čisti roštilj: pre ili posle upotrebe?
Mere redovnog čišćenja pre svake upotrebe obuhvataju zagrevanje roštilja na visokoj temperaturi tokom 15 minuta, uz naknadno čišćenje rešetke žičanom četkom. Tako ćete lako ukloniti eventualne ostatke hrane ili zaostalu rđu. Ovim postupkom takođe ubijate bakterije. Pre stavljanja hrane na roštilj poprskajte rešetku s malo neprianjajućeg spreja kako biste sprečili da se hrana zalepi za rešetku i ostane na njoj.
Evo i nekoliko saveta kako da količinu masnoće i ostataka svedete na najmanju meru tokom roštiljanja. Štedljivo koristite marinadu i druge prelive kako ne bi obilato kapale po roštilju. Aluminijumskim posudama možete da prikupite masnoću i druge tečnosti, čime sprečavate da dospeju na rešetku, dno roštilja ili među uzane međuprostore na roštilju. Krupna nečistoća na roštilju može se izbeći tzv. indirektnim pečenjem, posebno na roštilju na ćumur. Samo stavite aluminijumsku posudu u sredinu donjeg nivoa roštilja, a ćumur istresite levo i desno od nje. Tako ostatke pečenja možete sakupiti na kontrolisan način.
Nakon upotrebe zagrejte roštilj na srednju temperaturu, poželjno sa zatvorenim poklopce, tako da većina ostataka u roštilju sagori. Žičanom četkom možete očistiti međuprostore, poželjno je da četka bude jednostrana, dvostrana ili trostrana, a u zavisnosti od konstrukcije roštilja. Ispraznite posude za sakupljanje ostataka nakon upotrebe ili ih odložite za reciklažu.
Čišćenje roštilja paročistačem
Za temeljno čišćenje površina od nerđajućeg čelika, uključujući poklopac roštilja, bočne strane i komande, upotrebite paročistač. Najpre četkom paročistača nanesite paru na sve površine. Ponovite postupak, sada s krpom od mikrovlakana, kako biste očistili sve površine snagom pare. Masnoću i ostatke hrane možete da rastvorite parom i upijete krpom od mikrovlakana.
Manje ostatke masnoće na nerđajućem čeliku možete da očistite mlakom vodom, sredstvom za pranje suđa i krpom od mikrovlakana. Umesto njih dobrim su se pokazala posebna sredstva za čišćenje roštilja koja rastvaraju masnoću.
Za nešto uporniju prljavštinu na nepristupačnijim mestima, npr. na ploči od livenog gvožđa ili prohromske police za roštilj, možete koristiti paročistač zajedno s malom mesinganom četkom. U slučaju emajlirane rešetke bolje je koristiti plastične četke. Oribajte upornu prljavštinu četkom uz dodatak pare. Razmekšalu nečistoću obrišite starom krpom. Ako je roštilj namenjen za kuhinju na otvorenom, paročistačem možete da uklonite masnoću i ostatke hrane s površina poput radne ploče.
Savet
Pri čišćenju roštilja paročistačem kapljice vode mogu da ostave mrlje na podu, kamenim pločama ili drvenoj terasi. Zato vam savetujemo da folijom ili novinama zaštitite područje ispod roštilja pre samog čišćenja. Takođe su dostupne posebne prostirke za višekratnu upotrebu koje štite površine od masnoće, hrane i vremenskih uticaja. Ako nešto ipak pođe naopako, trem će ponovo zablistati uz ove savete.
Čišćenje roštilja na ćumur usisivačem za pepeo
Kod roštilja na ćumur se masnoća koja ispari vremenom nataloži na kotlu i poklopcu. Možete je ukloniti paročistačem ili sredstvom za čišćenje koje rastvara masnoću, kao što smo naveli gore.
Međutim, od ćumura ne samo što ostaju skoreli ostaci na rešetki i masne površine, već ostaje i pepeo u koritu. Nakon što ugasite žar uvek ostavite ćumur da se ohladi tokom noći (približno 12 časova). Narednog dana sve što ostane možete jednostavno očistiti usisivačem za pepeo i izbaciti pomoću kante, i to bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Savet: pravilno čuvanje roštilja
Nakon što se ohladite i očisti roštilj treba pravilno odložiti. Ako se uređaj ne koristi, pametno je pokriti ga prekrivačem. On će zaštititi roštilj od prašine, vlage i ogrebotina. Roštilj od nerđajućeg čelika u tom slučaju može da ostane napolju tokom cele godine bez ikakvih problema.
Bezbednosna uputstva za električni, roštilj na ćumur i plin
Roštilj na plin
- Upalite plin kada je poklopac otvoren.
- Redovno proveravajte i čistite posude za sakupljanje masnoće.
- Uvek zavrnite plin na samom roštilju, pa tek onda zatvorite plinsku bocu.
- Redovno proveravajte da li crevo za plin curi, posebno nakon dužih pauza.
- Nemojte držati plinske boce u zatvorenim prostorijama.
Roštilj na ćumur
- Za paljenje ćumura koristite potpaljivač (hepo kocke), a ne upaljače, jer su opasni po bezbednost.
- Koristite odvod na rešetki, ne na podu.
- Po završetku upotrebe ugasite žar zatvaranjem dovoda vazduha i isključivanjem ventilatora.
- Ostavite ćumur da se ohladi preko noći i bacite ga tek nakon 12-časovnog hlađenja.
Električni roštilj
- Priključite roštilj na pojedinačne utičnice s osiguračem, nemojte koristiti produžne kablove s više utičnica.
- Zaštitite priključke od vlage.
- Nemojte koristiti električni roštilj u zatvorenom, prikladni su samo za upotrebu na otvorenom.