Čišćenje roštilja: kako se pravilno čisti roštilj

Kako se čisti roštilj: pre ili posle upotrebe?

Mere redovnog čišćenja pre svake upotrebe obuhvataju zagrevanje roštilja na visokoj temperaturi tokom 15 minuta, uz naknadno čišćenje rešetke žičanom četkom. Tako ćete lako ukloniti eventualne ostatke hrane ili zaostalu rđu. Ovim postupkom takođe ubijate bakterije. Pre stavljanja hrane na roštilj poprskajte rešetku s malo neprianjajućeg spreja kako biste sprečili da se hrana zalepi za rešetku i ostane na njoj.

Evo i nekoliko saveta kako da količinu masnoće i ostataka svedete na najmanju meru tokom roštiljanja. Štedljivo koristite marinadu i druge prelive kako ne bi obilato kapale po roštilju. Aluminijumskim posudama možete da prikupite masnoću i druge tečnosti, čime sprečavate da dospeju na rešetku, dno roštilja ili među uzane međuprostore na roštilju. Krupna nečistoća na roštilju može se izbeći tzv. indirektnim pečenjem, posebno na roštilju na ćumur. Samo stavite aluminijumsku posudu u sredinu donjeg nivoa roštilja, a ćumur istresite levo i desno od nje. Tako ostatke pečenja možete sakupiti na kontrolisan način.

Nakon upotrebe zagrejte roštilj na srednju temperaturu, poželjno sa zatvorenim poklopce, tako da većina ostataka u roštilju sagori. Žičanom četkom možete očistiti međuprostore, poželjno je da četka bude jednostrana, dvostrana ili trostrana, a u zavisnosti od konstrukcije roštilja. Ispraznite posude za sakupljanje ostataka nakon upotrebe ili ih odložite za reciklažu.