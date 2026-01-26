Industrijski usisivač
Od mobilnog uređaja do postrojenja za usisavanje ili otprašivanje Visok stepen usisne snage za sve zahteve: Sa odgovarajuće opremljenim Kärcher mokrim/suvim usisivačima u industrijskom sektoru usisavajte čak i tečnosti i zapaljivu prašinu.
Industrijski usisivači za tečnost i opiljke
Naši robusni industrijski usisivači mogu kontinuirano i pouzdano da podnesu velike količine abrazivnih opiljaka i maziva. Zbog toga su naši industrijski usisivači Vaš prvi izbor za usisavanje opiljaka i emulzija, na primer na glodalicama i u modernim centrima za obradu.
Industrijski usisivači za čvrste materije i prašine
Otkrijte naš širok proizvodni asortiman industrijskih usisivača sa posebnom tehnologijom filtera za usisavanje finih i grubih čvrstih materija i prašine. Ovi industrijski usisivači su opremljeni visokokvalitetnom tehnologijom filtera za materije opasne po zdravlje, a zahvaljujući čišćenju filtera imaju posebno dug vek trajanja.
Industrijski usisivač za Ex zone
Sa našim industrijskim usisivačima koji imaju sertifikat za rad u ATEX zoni 22, sa klasama prašine M i H, uvek imate optimalno rešenje za usisavanje eksplozivne prašine.