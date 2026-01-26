Industrijski usisivač

Od mobilnog uređaja do postrojenja za usisavanje ili otprašivanje Visok stepen usisne snage za sve zahteve: Sa odgovarajuće opremljenim Kärcher mokrim/suvim usisivačima u industrijskom sektoru usisavajte čak i tečnosti i zapaljivu prašinu.

Kärcher Industrijski usisivači za tečnost i opiljke

Industrijski usisivači za tečnost i opiljke

Naši robusni industrijski usisivači mogu kontinuirano i pouzdano da podnesu velike količine abrazivnih opiljaka i maziva. Zbog toga su naši industrijski usisivači Vaš prvi izbor za usisavanje opiljaka i emulzija, na primer na glodalicama i u modernim centrima za obradu.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Industrijski usisivači za čvrste materije i prašine

Industrijski usisivači za čvrste materije i prašine

Otkrijte naš širok proizvodni asortiman industrijskih usisivača sa posebnom tehnologijom filtera za usisavanje finih i grubih čvrstih materija i prašine. Ovi industrijski usisivači su opremljeni visokokvalitetnom tehnologijom filtera za materije opasne po zdravlje, a zahvaljujući čišćenju filtera imaju posebno dug vek trajanja.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Industrijski usisivač za Ex zone

Industrijski usisivač za Ex zone

Sa našim industrijskim usisivačima koji imaju sertifikat za rad u ATEX zoni 22, sa klasama prašine M i H, uvek imate optimalno rešenje za usisavanje eksplozivne prašine.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Od mobilnog uređaja do postrojenja za usisavanje ili otprašivanje