Pravougaona prskalica OS 5.320 sa regulacijom širine prskanja služi za zalivanje srednje velikih i velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja ugaone prskalice iznosi 320 kvadratnih metara. Količinu vode inovativne prskalice za raspršivanje po potrebi možete da podesite od nule do maksimuma. U zavisnosti od zahteva Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljkom ili klizaljkama. Pri tome se nove Kärcher pravougaone prskalice sada prezentuju sveukupno kao još jednostavnije za primenu. Raspolažu integrisanom zaštitom od prskanja SplashGuard, koja omogućuje ugodno postavljanje i usmeravanje, a da se pri tom ne pokvasite. Kärcher prskalice su, podrazumeva se, sve opremljene oprobanim klik sistemom i veoma lako možete da ih priključite na baštensko crevo. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.