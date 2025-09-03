SensoTimer ST 6 eco!ogic
Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 eco!ogic se orijentiše na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć radio senzora upravljajući se prema vlazi.
SensoTimer ST6 eco!ogic zaliva upravljajući se prema vlazi i u skladu sa potrebama. Senzor sadržan u obimu isporuke meri koeficijent vlažnosti tla i putem radija ga šalje u SensoTimer. Željena vrednost vlage se da podesiti u 5 stepeni. Kada se odabrana vrednost ne postigne, zalivanje se automatski pokreće u sledećem podešenom vremenu. Jedinica za opsluživanje koja može da se skine i 5 tastera za opsluživanje čine programiranje veoma jednostavnim. Mogu da se podese po dva vremena za zalivanja dnevno (maks. trajanje zalivanja: 90 min). Zahvaljujući eco!ogic funkciji, zalivanje može da se dodatno pomeri za 1 do 7 dana. U svako doba je moguće ručno zalivanje. Na pritisak dugmeta programiranje zalivanja može da se izostavi za 24 časa. SensoTimer ST6 eco!ogic je kompatibilan sa svim poznatim Klick sistemima. Priključak za slavinu i pred filter su sadržani u obimu isporuke, a neophodna baterija od 9 V nije.
Obeležja i prednosti
Zalivanje biljaka putem upravljanja vlagomEfikasno zalivanje biljaka, koje štedi vodu, u skladu sa potrebama biljaka
Individualno programiranjeZalivanje u skladu sa potrebama biljaka.
Automatsko uključivanje i isključivanjeCiljano zalivanje.
Displej koji se skida
- Komforno programiranje.
Taster za 24-časno isključivanje zalivanja
- Prekid zalivanja na 24 časa.
Moguće ručno zalivanje
- Kratkoročno vađenje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4 + G1
|Maks. pritisak (bar)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|96 x 137 x 153
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Scope of supply
- Senzor za vlažnost: 1 Kom
- Isporučuje se s baterijama: ne
Oprema
- Izlaz za vodu koji može da se programira: 1 Kom
- Neophodne su baterije
- Broj baterija: 2 x 9 V blok
