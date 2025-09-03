Kutija za Kärcher Rain
Kärcher Rain kutija sa filterom, manžetnama za kapanje, priključnim delovima i crevima je idealan set za početnike, koji je gotov za priključivanje, za efikasno zalivanje bašte.
Kärcher Rain kutija je idealan start u svet efikasnog, štedljivog zalivanja bašte u skladu sa potrebom. Kärcher Rain kutija sadrži priključak za slavinu od G1 sa elementom za redukciju od G3/4 za priključak na slavinu za vodu, 2 spojnice, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® creva (od dovodnog creva i za postavljanje manžetni), 10 m creva kap po kap, 4 T elementa sa regulacijom, 4 I elementa, 10 manžetni za kapanje kao i 5 kopalja za zemlju za fiksiranje creva. Sve delove možete da montirate bez alata. Manžetne za kapanje po želji možete da postavite na Kärcher Rain System® crevo i da ih regulišete (0-10 l/h). Crevo kap po kap preko cele dužine ravnomerno ispušta kapi i zahvaljujući regulatornom odlivu optimalno može da se podesi na T element. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Kompletan set
- Kompletan Kärcher Rain System® startni set.
- Odmah spreman za start: U setu su sadržani svi delovi relevantni za sistem.
Manžetna za kapanje sa regulacijom količine vode
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
- Fleksibilno i precizno stavljanje.
Manžetna za kapanje sa integrisanom iglom
- Montaža bez upotrebe alata.
Manžetna za kapanje koja se ponovo može zatvoriti
- Manžetna se može fleksibilno staviti i po potrebi ukloniti.
Pregledan broj ugradnih delova
- Nije neophodno komplikovano planiranje.
Integrisani Kärcher Rain System® crevo
- Krajnje fleksibilno položivo.
T-deo sa regulacijom količine vode
- Optimalno podešavanje količine vode za crevo za kapanje.
Proširivost
- Može se bez problema proširiti za ostale komponente Kärcher Rain System®-a.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|2,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- uklj. filter
- T-delovi sa regulacijom: 4 Kom
- I-delovi: 4 Kom
- Krajnji delovi, veliki: 5 Kom
- Manžetne za kapanje: 10 Kom
- Koci za zemlju: 5 Kom
- Kapajuće crevo: 10 m
- Kärcher Rain System® crevo: 1/2″, 1 x 15 m
- Spojnica: 2 Kom
- Priključak za slavinu s redukcijskim elementom, G1, G3/4: 1 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
- Žive ograde, grmovi
- Sađenje u nizu
Pribor
