Kärcher Rain kutija je idealan start u svet efikasnog, štedljivog zalivanja bašte u skladu sa potrebom. Kärcher Rain kutija sadrži priključak za slavinu od G1 sa elementom za redukciju od G3/4 za priključak na slavinu za vodu, 2 spojnice, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® creva (od dovodnog creva i za postavljanje manžetni), 10 m creva kap po kap, 4 T elementa sa regulacijom, 4 I elementa, 10 manžetni za kapanje kao i 5 kopalja za zemlju za fiksiranje creva. Sve delove možete da montirate bez alata. Manžetne za kapanje po želji možete da postavite na Kärcher Rain System® crevo i da ih regulišete (0-10 l/h). Crevo kap po kap preko cele dužine ravnomerno ispušta kapi i zahvaljujući regulatornom odlivu optimalno može da se podesi na T element. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.