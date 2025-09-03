Kutija za Kärcher Rain

Kärcher Rain kutija sa filterom, manžetnama za kapanje, priključnim delovima i crevima je idealan set za početnike, koji je gotov za priključivanje, za efikasno zalivanje bašte.

Kärcher Rain kutija je idealan start u svet efikasnog, štedljivog zalivanja bašte u skladu sa potrebom. Kärcher Rain kutija sadrži priključak za slavinu od G1 sa elementom za redukciju od G3/4 za priključak na slavinu za vodu, 2 spojnice, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® creva (od dovodnog creva i za postavljanje manžetni), 10 m creva kap po kap, 4 T elementa sa regulacijom, 4 I elementa, 10 manžetni za kapanje kao i 5 kopalja za zemlju za fiksiranje creva. Sve delove možete da montirate bez alata. Manžetne za kapanje po želji možete da postavite na Kärcher Rain System® crevo i da ih regulišete (0-10 l/h). Crevo kap po kap preko cele dužine ravnomerno ispušta kapi i zahvaljujući regulatornom odlivu optimalno može da se podesi na T element. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Kompletan set
  • Kompletan Kärcher Rain System® startni set.
  • Odmah spreman za start: U setu su sadržani svi delovi relevantni za sistem.
Manžetna za kapanje sa regulacijom količine vode
  • Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
  • Fleksibilno i precizno stavljanje.
Manžetna za kapanje sa integrisanom iglom
  • Montaža bez upotrebe alata.
Manžetna za kapanje koja se ponovo može zatvoriti
  • Manžetna se može fleksibilno staviti i po potrebi ukloniti.
Pregledan broj ugradnih delova
  • Nije neophodno komplikovano planiranje.
Integrisani Kärcher Rain System® crevo
  • Krajnje fleksibilno položivo.
T-deo sa regulacijom količine vode
  • Optimalno podešavanje količine vode za crevo za kapanje.
Proširivost
  • Može se bez problema proširiti za ostale komponente Kärcher Rain System®-a.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja žuta
Težina (kg) 2,7
Težina sa ambalažom (kg) 3,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 289 x 113

Scope of supply

  • uklj. filter
  • T-delovi sa regulacijom: 4 Kom
  • I-delovi: 4 Kom
  • Krajnji delovi, veliki: 5 Kom
  • Manžetne za kapanje: 10 Kom
  • Koci za zemlju: 5 Kom
  • Kapajuće crevo: 10 m
  • Kärcher Rain System® crevo: 1/2″, 1 x 15 m
  • Spojnica: 2 Kom
  • Priključak za slavinu s redukcijskim elementom, G1, G3/4: 1 Kom

Oprema

  • Količina vode se može regulisati
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
  • Žive ograde, grmovi
  • Sađenje u nizu
