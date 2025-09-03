Koplje za zemlju je deo Kärcher Rain Systems®. Ono pouzdano fiksira Kärcher Rain System® crevo i crevo kap po kap na željeno mesto i uspostavlja neophodan razmak do zemlje. 17 cm dugo koplje za zemlju poseduje marker za ugodno određivanje optimalne dubine ubadanja. Gumeni prsten na ušici garantuje sigurno fiksiranje creva. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.