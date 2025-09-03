Koplje za zemlju

Koplje za zemlju služi za polaganje i fiksiranje Kärcher Rain System® creva i creva kap po kap. Integrisani gumeni prsten na ušici garantuje optimalno držanje.

Koplje za zemlju je deo Kärcher Rain Systems®. Ono pouzdano fiksira Kärcher Rain System® crevo i crevo kap po kap na željeno mesto i uspostavlja neophodan razmak do zemlje. 17 cm dugo koplje za zemlju poseduje marker za ugodno određivanje optimalne dubine ubadanja. Gumeni prsten na ušici garantuje sigurno fiksiranje creva. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Špicasti kolac za zemlju
  • Jednostavno za postavljanje u zemlju
Gumeni prsten za fiksiranje
  • Kärcher Rain System® crevo i crevo za kapanje se mogu optimalno fiksirati
Robusna konstrukcija
  • Naročito stabilan kolac za zemlju
Pomoć za obeležavanje
  • Određivanje optimalne dubine umetanja
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 24 x 25 x 169

Scope of supply

  • Koci za zemlju: 5 Kom
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
Pribor