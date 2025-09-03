Koplje za zemlju
Koplje za zemlju služi za polaganje i fiksiranje Kärcher Rain System® creva i creva kap po kap. Integrisani gumeni prsten na ušici garantuje optimalno držanje.
Koplje za zemlju je deo Kärcher Rain Systems®. Ono pouzdano fiksira Kärcher Rain System® crevo i crevo kap po kap na željeno mesto i uspostavlja neophodan razmak do zemlje. 17 cm dugo koplje za zemlju poseduje marker za ugodno određivanje optimalne dubine ubadanja. Gumeni prsten na ušici garantuje sigurno fiksiranje creva. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Špicasti kolac za zemlju
- Jednostavno za postavljanje u zemlju
Gumeni prsten za fiksiranje
- Kärcher Rain System® crevo i crevo za kapanje se mogu optimalno fiksirati
Robusna konstrukcija
- Naročito stabilan kolac za zemlju
Pomoć za obeležavanje
- Određivanje optimalne dubine umetanja
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|24 x 25 x 169
Scope of supply
- Koci za zemlju: 5 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem