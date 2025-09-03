Zaptivna manžetna
Manžetne za zaptivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. One mogu lako da se montiraju, a zatvaranje nepotrebnih rupa na manžetni nije dozvoljeno.
Manžetne za zaptivanje su deo "Kärcher Rain System®". Jednim obrtom ruke njih možete da postavite svuda na Kärcher Rain System® i da pouzdano zaptijete rupe na manžetni koje više nisu potrebne. Gumirana površina i integrisani klin na unutrašnjoj strani to čine mogućim. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Za to klin utičete u rupu koja treba da se zatvori i zatvarate manžetnu. Na taj način je crevo sigurno zaptiveno i dalje može da se koristi bez nepotrebnog gubitka vode. Visokoefikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.
Obeležja i prednosti
Manžetna koja se ponovo može zatvoriti
- Manžetna se može fleksibilno naneti i po potrebi otkloniti
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
- Fleksibilno, nanošenje precizno u tačku
Gumirana površina uključujući pin na unutrašnjoj strani
- Jednostavno zatvaranje otvora manžetne u crevu
- Kärcher Rain System® crevo se i dalje može efikasno upotrebljavati
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- Manžetne za zaptivanje: 5 Kom
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem