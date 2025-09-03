Zaptivna manžetna

Manžetne za zaptivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. One mogu lako da se montiraju, a zatvaranje nepotrebnih rupa na manžetni nije dozvoljeno.

Manžetne za zaptivanje su deo "Kärcher Rain System®". Jednim obrtom ruke njih možete da postavite svuda na Kärcher Rain System® i da pouzdano zaptijete rupe na manžetni koje više nisu potrebne. Gumirana površina i integrisani klin na unutrašnjoj strani to čine mogućim. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Za to klin utičete u rupu koja treba da se zatvori i zatvarate manžetnu. Na taj način je crevo sigurno zaptiveno i dalje može da se koristi bez nepotrebnog gubitka vode. Visokoefikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.

Obeležja i prednosti
Manžetna koja se ponovo može zatvoriti
  • Manžetna se može fleksibilno naneti i po potrebi otkloniti
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
  • Fleksibilno, nanošenje precizno u tačku
Gumirana površina uključujući pin na unutrašnjoj strani
  • Jednostavno zatvaranje otvora manžetne u crevu
  • Kärcher Rain System® crevo se i dalje može efikasno upotrebljavati
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 16 x 23 x 21

Scope of supply

  • Manžetne za zaptivanje: 5 Kom
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
