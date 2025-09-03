Manžetne za zaptivanje su deo "Kärcher Rain System®". Jednim obrtom ruke njih možete da postavite svuda na Kärcher Rain System® i da pouzdano zaptijete rupe na manžetni koje više nisu potrebne. Gumirana površina i integrisani klin na unutrašnjoj strani to čine mogućim. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Za to klin utičete u rupu koja treba da se zatvori i zatvarate manžetnu. Na taj način je crevo sigurno zaptiveno i dalje može da se koristi bez nepotrebnog gubitka vode. Visokoefikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.