Kärcher Rain System® crevo je glavni sastavni deo za Kärcher Rain Systems®. Ono ravnomerno raspoređuje vodu unutar sistema. Na crevo optimalno možete da pričvrstite manžetne za kapanje, zaptivanje i raspršivanje. Crevo po potrebi možete da skratite i da produžite pomoću I elemenata ili da ga razgranate pomoću T elemenata. Na kraj creva može da se priključi na primer crevo kap po kap. Crevo ima dužinu od 10 m. Otporna opletena armatura je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljiva za zdravlje. Spoljašnji sloj protiv UV zraka koji je otporan na vremenske prilike štiti materijal i međusloj koji propušta zrake sprečava formiranje algi u crevu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.