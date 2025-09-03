Kärcher Rain System® crevo
Crevo za Kärcher Rain System® služi za dovod vode sistemu Kärcher Rain System®. Različite podesive komponente mogu se priključiti direktno na crevo.
Kärcher Rain System® crevo je glavni sastavni deo za Kärcher Rain Systems®. Ono ravnomerno raspoređuje vodu unutar sistema. Na crevo optimalno možete da pričvrstite manžetne za kapanje, zaptivanje i raspršivanje. Crevo po potrebi možete da skratite i da produžite pomoću I elemenata ili da ga razgranate pomoću T elemenata. Na kraj creva može da se priključi na primer crevo kap po kap. Crevo ima dužinu od 10 m. Otporna opletena armatura je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljiva za zdravlje. Spoljašnji sloj protiv UV zraka koji je otporan na vremenske prilike štiti materijal i međusloj koji propušta zrake sprečava formiranje algi u crevu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Crevo za napajanje Kärcher Rain System®-a
- Manžetne za kapanje, zaptivne manžetne i manžetne za prskanje se mogu perfektno na njega pričvrstiti.
Kvalitetno baštensko crevo
- Ekološki i zdravstveno bezopasni.
Bez kadmijuma, barijuma i olova
6 godina garancije
- Dugotrajnost.
Visoka temperaturna izdržljivost od -20 do +65 °C
- Zagarantovana robusnost.
Među sloj koji ne propušta svetlo
- Sprečavanje obrazovanje algi u crevu.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
- Zagarantovana robusnost i dugotrajnost.
3-slojno kvalitetno baštensko crevo
- Krajnje fleksibilno položivo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|10
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|262 x 258 x 70
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem