I element povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Pomoću I elementa može da se priključi npr. crevo kap po kap na Kärcher Rain System® crevo.

I element je deo Kärcher Rain Systems®. On povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap i omogućuje individualno prilagođavanje u skladu sa potrebom. I element je idealno namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva priključili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali jedno sa drugim. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na I element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visokoefikasni sistem za zalivanje radi sa 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje, i može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
I-deo sa dva priključka
  • Za povezivanje Kärcher Rain System® creva i creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • I-delovi: 2 Kom
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
