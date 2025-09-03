I - element
I element povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Pomoću I elementa može da se priključi npr. crevo kap po kap na Kärcher Rain System® crevo.
I element je deo Kärcher Rain Systems®. On povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap i omogućuje individualno prilagođavanje u skladu sa potrebom. I element je idealno namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva priključili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali jedno sa drugim. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na I element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visokoefikasni sistem za zalivanje radi sa 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje, i može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
I-deo sa dva priključka
- Za povezivanje Kärcher Rain System® creva i creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|101 x 26 x 26
Scope of supply
- I-delovi: 2 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem