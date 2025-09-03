I element je deo Kärcher Rain Systems®. On povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap i omogućuje individualno prilagođavanje u skladu sa potrebom. I element je idealno namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva priključili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali jedno sa drugim. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na I element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Visokoefikasni sistem za zalivanje radi sa 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje, i može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.