Set za povezivanje

Set za povezivanje sadrži različite T, I i krajnje elemente, koji proširuju Kärcher Rain System® i nude mogućnosti priključivanja za ostala Kärcher Rain System® creva.

Set za povezivanje je dopunski set za efikasan sistem zalivanja Kärcher Rain System® i sadrži 4 T elementa, 4 I elementa i 5 krajnjih elemenata. T element povezuje tri Kärcher Rain System® odnosno creva kap po kap jedno sa drugim, I element dva. Bočni odliv T elementa može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. I element je najbolje namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva postavili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali. Pomoću krajnjeg elementa položena ili skraćena creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra: uz to se crevo jednostavno nagura na element za povezivanje ili krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.

Obeležja i prednosti
Dopunski set za Kärcher Rain System®
  • Proširenje Kärcher Rain System®-a
T-deo sa bočnim odlivom koji se može regulisati
  • Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
  • Bočni odliv kao idealni priključak creva za kapanje
T-deo sa tri priključka
  • Udobno povezivanje Kärcher Rain System®-a creva i creva za kapanje
Krajnji deo
  • Udoban zatvarač Kärcher Rain System® creva ili creva za kapanje
I-deo sa dva priključka
  • Udobno povezivanje Kärcher Rain System®-a creva i creva za kapanje
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 103 x 101 x 33

Scope of supply

  • T-delovi sa regulacijom: 4 Kom
  • I-delovi: 4 Kom
  • Krajnji delovi, veliki: 5 Kom

Oprema

  • Količina vode se može regulisati
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
Pribor
