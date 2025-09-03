Set za povezivanje je dopunski set za efikasan sistem zalivanja Kärcher Rain System® i sadrži 4 T elementa, 4 I elementa i 5 krajnjih elemenata. T element povezuje tri Kärcher Rain System® odnosno creva kap po kap jedno sa drugim, I element dva. Bočni odliv T elementa može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. I element je najbolje namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva postavili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali. Pomoću krajnjeg elementa položena ili skraćena creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra: uz to se crevo jednostavno nagura na element za povezivanje ili krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.