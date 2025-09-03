Set za povezivanje
Set za povezivanje sadrži različite T, I i krajnje elemente, koji proširuju Kärcher Rain System® i nude mogućnosti priključivanja za ostala Kärcher Rain System® creva.
Set za povezivanje je dopunski set za efikasan sistem zalivanja Kärcher Rain System® i sadrži 4 T elementa, 4 I elementa i 5 krajnjih elemenata. T element povezuje tri Kärcher Rain System® odnosno creva kap po kap jedno sa drugim, I element dva. Bočni odliv T elementa može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. I element je najbolje namenjen, kako biste na kraju Kärcher Rain System® creva postavili crevo kap po kap ili dva Kärcher Rain System® creva povezali. Pomoću krajnjeg elementa položena ili skraćena creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra: uz to se crevo jednostavno nagura na element za povezivanje ili krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.
Obeležja i prednosti
Dopunski set za Kärcher Rain System®
- Proširenje Kärcher Rain System®-a
T-deo sa bočnim odlivom koji se može regulisati
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
- Bočni odliv kao idealni priključak creva za kapanje
T-deo sa tri priključka
- Udobno povezivanje Kärcher Rain System®-a creva i creva za kapanje
Krajnji deo
- Udoban zatvarač Kärcher Rain System® creva ili creva za kapanje
I-deo sa dva priključka
- Udobno povezivanje Kärcher Rain System®-a creva i creva za kapanje
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- T-delovi sa regulacijom: 4 Kom
- I-delovi: 4 Kom
- Krajnji delovi, veliki: 5 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
