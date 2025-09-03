Manžetne raspršivanje su deo "Kärcher Rain System®". Možete da ih postavite svuda na Kärcher Rain System® crevo. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se integrisana igla otvorene manžetne za raspršivanje jednostavno ubada u crevo. Zatvaranjem se manžetna za raspršivanje sigurno fiksira na crevo. Usmeravanje ugla raspršivanja je horizontalno i vertikalno podesivo zahvaljujući obrtnoj glavi. Na mlaznici količinu vode možete da regulišete po potrebi i čuvajući resurse od 0 - 55 l/h. Visokoefikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.