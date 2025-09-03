Manžetna za raspršivanje
Manžetne za raspršivanje sa integrisanom iglom možete da postavite svuda na Kärcher Rain System® crevo. Regulativne raspršivače (Micro Sprayer) po potrebi možete da podešavate.
Manžetne raspršivanje su deo "Kärcher Rain System®". Možete da ih postavite svuda na Kärcher Rain System® crevo. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se integrisana igla otvorene manžetne za raspršivanje jednostavno ubada u crevo. Zatvaranjem se manžetna za raspršivanje sigurno fiksira na crevo. Usmeravanje ugla raspršivanja je horizontalno i vertikalno podesivo zahvaljujući obrtnoj glavi. Na mlaznici količinu vode možete da regulišete po potrebi i čuvajući resurse od 0 - 55 l/h. Visokoefikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem koje je orijentisano ka potrebi.
Obeležja i prednosti
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
- Fleksibilno, nanošenje precizno u tačku
Količina vode se može regulisati
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Integrisana igla u manžetni
- Montaža bez upotrebe alata.
Glava za raspršivanje koja se može usmeravati
- Jednostavno podešavanje ugla raspršivanja
Različite glave mlaznica
- Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Manžetna koja se ponovo može zatvoriti
- Manžetna se može po potrebi fleksibilno naneti i ukloniti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|55
|Boja
|žuta
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Manžetne za prskanje 360°: 1 Kom
- Manžetne za prskanje 180°: 2 Kom
- Manžetne za prskanje 90°: 2 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)