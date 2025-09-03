Manžetna za kapanje
Manžetne za kapanje sa integrisanom iglom možete da smestite na svako mesto Kärcher Rain System® creva. Kapaljka koja može da se reguliše omogućuje direktno zalivanje biljaka.
Manžetne za kapanje omogućuju neposredno zalivanje biljaka i deo su inovativnog "Kärcher Rain System®". Možete da ih smestite na svako željeno mesto Kärcher Rain System® creva. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se manžetna za kapanje otvara, crevo za zalivanje sa integrisanom iglom se ubada na željeno mesto i manžetna se tamo fiksira zatvaranjem. Gotovo. Zahvaljujući obrtnoj glavi količinu vode po potrebi možete da podesite od 0 - 10 l/h i da na taj način izbegnete nepotrebnu potrošnju vode. Visokoefikasni sistem za zalivanje "Kärcher Rain System®" radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Količina vode se može regulisati
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi
Integrisana igla u manžetni
- Montaža bez upotrebe alata.
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
- Fleksibilno, nanošenje precizno u tačku
Manžetna koja se ponovo može zatvoriti
- Manžetna se može po potrebi fleksibilno naneti i ukloniti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|10
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Manžetne za kapanje: 5 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem