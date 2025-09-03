Manžetne za kapanje omogućuju neposredno zalivanje biljaka i deo su inovativnog "Kärcher Rain System®". Možete da ih smestite na svako željeno mesto Kärcher Rain System® creva. Montaža se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se manžetna za kapanje otvara, crevo za zalivanje sa integrisanom iglom se ubada na željeno mesto i manžetna se tamo fiksira zatvaranjem. Gotovo. Zahvaljujući obrtnoj glavi količinu vode po potrebi možete da podesite od 0 - 10 l/h i da na taj način izbegnete nepotrebnu potrošnju vode. Visokoefikasni sistem za zalivanje "Kärcher Rain System®" radi sa do 4 bar pritiska, nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje i ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.