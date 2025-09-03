Set creva kap po kap
Set creva kap po kap, gotov za priključivanje (uklj. filter i krajnji element) zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je naročito namenjen za efikasno zalivanje žive ograde i grmova.
Set creva kap po kap je set gotov za priključivanje i sadrži filter za čestice, 20 m creva kap po kap i krajnji element. Celom dužinom voda ravnomerno kaplje iz creva. Pošto se voda ispušta tačno tamo gde je potrebna, živa ograda i grmovi se njome optimalno snabdevaju. Crevo po potrebi možete da skratite i da ga pomoću krajnjeg elementa sigurno zatvorite. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na idealan način crevo se pokreće pomoću maks. 2 bar. Filter za čestice štiti crevo kap po kap od delića nečistoće. Uložak filtera možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se podesi na skoro svaku baštu.
Obeležja i prednosti
Crevo za kapanje Kärcher Rain System®-a
- Direktno zalivanje duž biljki.
Uklj. Krajnji deo i filter
- Kompletan set spreman za priključivanje.
- Može se kombinovati sa svim poznatim klik sistemima
Produživo do 50 m
- Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Kvalitetno baštensko crevo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Bez kadmijuma, barijuma i olova
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Otporno na zimu
- Crevo i zimi može da ostane napolju.
Optimalni pritisak za crevo za kapanje: 2 bar
- Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Može se ukopati
- Crevo za kapanje se može ukopati pod rastresitim slojem zemlje do 5 cm dubine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|20
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|500
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Krajnji delovi, veliki: 1 Kom
- Kapajuće crevo: 20 m
- Filter za čestice: 1 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Žive ograde, grmovi
- Sađenje u nizu
