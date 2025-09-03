Set creva kap po kap

Set creva kap po kap, gotov za priključivanje (uklj. filter i krajnji element) zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je naročito namenjen za efikasno zalivanje žive ograde i grmova.

Set creva kap po kap je set gotov za priključivanje i sadrži filter za čestice, 20 m creva kap po kap i krajnji element. Celom dužinom voda ravnomerno kaplje iz creva. Pošto se voda ispušta tačno tamo gde je potrebna, živa ograda i grmovi se njome optimalno snabdevaju. Crevo po potrebi možete da skratite i da ga pomoću krajnjeg elementa sigurno zatvorite. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na idealan način crevo se pokreće pomoću maks. 2 bar. Filter za čestice štiti crevo kap po kap od delića nečistoće. Uložak filtera možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se podesi na skoro svaku baštu.

Obeležja i prednosti
Crevo za kapanje Kärcher Rain System®-a
  • Direktno zalivanje duž biljki.
Uklj. Krajnji deo i filter
  • Kompletan set spreman za priključivanje.
  • Može se kombinovati sa svim poznatim klik sistemima
Produživo do 50 m
  • Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Kvalitetno baštensko crevo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Bez kadmijuma, barijuma i olova
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Otporno na zimu
  • Crevo i zimi može da ostane napolju.
Optimalni pritisak za crevo za kapanje: 2 bar
  • Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Može se ukopati
  • Crevo za kapanje se može ukopati pod rastresitim slojem zemlje do 5 cm dubine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 20
Priključni navoj G3/4
Maks. pritisak (bar) 4
Kapacitet kod 4 bara (l/h) 500
Boja crna
Težina (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 223 x 385 x 28

Scope of supply

  • Krajnji delovi, veliki: 1 Kom
  • Kapajuće crevo: 20 m
  • Filter za čestice: 1 Kom
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Žive ograde, grmovi
  • Sađenje u nizu
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.