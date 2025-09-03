Set creva kap po kap je set gotov za priključivanje i sadrži filter za čestice, 20 m creva kap po kap i krajnji element. Celom dužinom voda ravnomerno kaplje iz creva. Pošto se voda ispušta tačno tamo gde je potrebna, živa ograda i grmovi se njome optimalno snabdevaju. Crevo po potrebi možete da skratite i da ga pomoću krajnjeg elementa sigurno zatvorite. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na idealan način crevo se pokreće pomoću maks. 2 bar. Filter za čestice štiti crevo kap po kap od delića nečistoće. Uložak filtera možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se podesi na skoro svaku baštu.