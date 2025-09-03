KRS komplet za navodnjavanje saksijskog bilja
KRS® komplet za navodnjavanje saksijskog bilja za terase: optimalno za efikasno zalivanje do 15 biljaka. Putem sistema creva i kapaljki moguće je praktično zalivanje saksijskog bilja.
Kärcher komplet za navodnjavanje saksijskog bilja za terase deo je sistema Kärcher Rain System® pa je optimalan za efikasno zalivanje do 15 biljaka. Putem sistema creva i kapaljki omogućeno je praktično zalivanje saksijskog bilja. Količinu vode moguće je individualno regulisati na svakoj kapaljki, tako da se biljke mogu navodnjavati tačno prema potrebama, bez rasipanja vode. Za snabdevanje vodom služi 10 m fleksibilnog creva prečnika 1/2" dužine 10 m (uklj. priključak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 i spojku creva za priključenje na slavinu). Tanko crevo (10 m uključeno) priključuje se pomoću manžeta (uklj. 10), koje se zahvaljujući integrisanoj igli mogu bez alata spojiti na Kärcher Rain System® crevo. Navodnjavanje u saksijama odvija se putem kapaljki (uklj. 15 kom.), koje se pričvršćuju pomoću koplja što se zabode u zemlju (uklj. 15 kom.). Komplet dodatno sadrži krajnje elemente (3 x mali, 1 x veliki) za zatvaranje i T-elemente (uklj. 10 kom.) za spajanje creva. Sistem je po želji moguće proširiti proizvodima iz sistema Kärcher Rain System® ili SensoTimer eco!ogic za efikasno upravljanje navodnjavanjem.
Obeležja i prednosti
Komplet za zalivanje saksijskog bilja za 15 biljaka
- Praktično i efikasno zalivanje saksijskog bilja i žardinijera
Kapaljka s regulacijom količine vode
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Proširivost
- Mogućnost kombinovanja s Kärcher Rain System®-komponentama kao i sa SensoTimer eco!ogic za efikasno upravljanje.
Mogućnost individualnog kombinovanja
- Krajnje fleksibilno položivo.
Fleksibilno crevo i manžetna s integrisanom iglom
- Montaža bez upotrebe alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- T-delovi za zalivanje kap po kap: 10 Kom
- Krajnji delovi, mali: 3 Kom
- Krajnji delovi, veliki: 1 Kom
- Kapaljka za zalivanje kapanjem: 15 Kom
- Manžetne za spajanje: 10 Kom
- Koci za zemlju za zalivanje kap po kap: 15 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
- Montaža bez upotrebe alata
Područja primene
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Navodnjavanje biljaka
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.