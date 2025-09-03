Kärcher komplet za navodnjavanje saksijskog bilja za terase deo je sistema Kärcher Rain System® pa je optimalan za efikasno zalivanje do 15 biljaka. Putem sistema creva i kapaljki omogućeno je praktično zalivanje saksijskog bilja. Količinu vode moguće je individualno regulisati na svakoj kapaljki, tako da se biljke mogu navodnjavati tačno prema potrebama, bez rasipanja vode. Za snabdevanje vodom služi 10 m fleksibilnog creva prečnika 1/2" dužine 10 m (uklj. priključak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 i spojku creva za priključenje na slavinu). Tanko crevo (10 m uključeno) priključuje se pomoću manžeta (uklj. 10), koje se zahvaljujući integrisanoj igli mogu bez alata spojiti na Kärcher Rain System® crevo. Navodnjavanje u saksijama odvija se putem kapaljki (uklj. 15 kom.), koje se pričvršćuju pomoću koplja što se zabode u zemlju (uklj. 15 kom.). Komplet dodatno sadrži krajnje elemente (3 x mali, 1 x veliki) za zatvaranje i T-elemente (uklj. 10 kom.) za spajanje creva. Sistem je po želji moguće proširiti proizvodima iz sistema Kärcher Rain System® ili SensoTimer eco!ogic za efikasno upravljanje navodnjavanjem.