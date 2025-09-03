Krajnji element je deo Kärcher Rain Systems®. On Kärcher Rain System® crevo odnosno crevo kap po kap zatvara, pa time omogućuje da sistem individualno i fleksibilno možete da prilagodite na svaku dotičnu situaciju u bašti. Položena ili kratka creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra. Uz to se crevo jednostavno nagura na krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za štedljivo upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.