Krajnji deo

Pomoću krajnjeg elementa Kärcher Rain System® creva kao i creva kap po kap mogu sigurno da se zatvore. Montira se bez alata na kraj dotičnog creva.

Krajnji element je deo Kärcher Rain Systems®. On Kärcher Rain System® crevo odnosno crevo kap po kap zatvara, pa time omogućuje da sistem individualno i fleksibilno možete da prilagodite na svaku dotičnu situaciju u bašti. Položena ili kratka creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra. Uz to se crevo jednostavno nagura na krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za štedljivo upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Krajnji deo
  • Siguran završetak Kärcher Rain System® creva odn. creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 64 x 26 x 26

Scope of supply

  • Krajnji delovi, veliki: 2 Kom
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
