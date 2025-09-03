Krajnji deo
Pomoću krajnjeg elementa Kärcher Rain System® creva kao i creva kap po kap mogu sigurno da se zatvore. Montira se bez alata na kraj dotičnog creva.
Krajnji element je deo Kärcher Rain Systems®. On Kärcher Rain System® crevo odnosno crevo kap po kap zatvara, pa time omogućuje da sistem individualno i fleksibilno možete da prilagodite na svaku dotičnu situaciju u bašti. Položena ili kratka creva možete da zatvorite na željenom mestu. Montaža creva se vrši bez alata i lako kao dečija igra. Uz to se crevo jednostavno nagura na krajnji element i fiksira pomoću holender navrtke. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi skoro svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za štedljivo upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Krajnji deo
- Siguran završetak Kärcher Rain System® creva odn. creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|64 x 26 x 26
Scope of supply
- Krajnji delovi, veliki: 2 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem