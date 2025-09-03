Reduktor pritiska sa filterom

Reduktor pritiska sa filterom redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na optimalna 4 bar za Kärcher Rain System®. Filter Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće.

Reduktor pritiska sa filterom je deo Kärcher Rain Systems®. Redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na izlazni pritisak od 4 bar i smešta se između dovodnog creva i Kärcher Rain System®. Filter za čestice štiti sistem od delića nečistoće. Uložak filtera bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksiraju bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Integrisani filter
  • Zaštita Kärcher Rain System® od čestica prašine.
Integrisani reduktor pritiska
  • Smanjuje ulazni pritisak sa maks. 12 bar na 4 bar izlazni pritisak.
Izvlačivi umetak filtera
  • Filter je jednostavan za čišćenje.
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4
Maks. pritisak (bar) 12
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 470 x 470

Scope of supply

  • Adapter za česmu G3/4
  • uklj. filter

Oprema

  • Priključak za Kärcher Rain System® crevo
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
Pribor
