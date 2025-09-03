Reduktor pritiska sa filterom je deo Kärcher Rain Systems®. Redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na izlazni pritisak od 4 bar i smešta se između dovodnog creva i Kärcher Rain System®. Filter za čestice štiti sistem od delića nečistoće. Uložak filtera bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksiraju bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.