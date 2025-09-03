Reduktor pritiska sa filterom
Reduktor pritiska sa filterom redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na optimalna 4 bar za Kärcher Rain System®. Filter Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće.
Reduktor pritiska sa filterom je deo Kärcher Rain Systems®. Redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na izlazni pritisak od 4 bar i smešta se između dovodnog creva i Kärcher Rain System®. Filter za čestice štiti sistem od delića nečistoće. Uložak filtera bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksiraju bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Integrisani filter
- Zaštita Kärcher Rain System® od čestica prašine.
Integrisani reduktor pritiska
- Smanjuje ulazni pritisak sa maks. 12 bar na 4 bar izlazni pritisak.
Izvlačivi umetak filtera
- Filter je jednostavan za čišćenje.
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. pritisak (bar)
|12
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 470 x 470
Scope of supply
- Adapter za česmu G3/4
- uklj. filter
Oprema
- Priključak za Kärcher Rain System® crevo
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.