T - element sa regulacijom
T element sa regulacijom povezuje 3 Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Bočni odliv može da se reguliše i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap.
T element sa regulacijom je deo Kärcher Rain Systems®. Povezuje tri Kärcher Rain System® creva odnosno creva kap po kap i omogućuje polaganje dva nezavisna voda creva. Tako sistem perfektno može da se prilagodi individualnim zahtevima. Bočni odliv može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na T element i fiksira pomoću holender navrtke. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Odliv koji se bočno može regulisati
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
- Bočni odliv je idealno pogodan kao priključak za crevo za kapanje.
Odliv koji se bočno može regulisati
T-deo sa tri priključka
- Za povezivanje Kärcher Rain System® creva i creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- T-delovi sa regulacijom: 2 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem