T - element sa regulacijom

T element sa regulacijom povezuje 3 Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Bočni odliv može da se reguliše i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap.

T element sa regulacijom je deo Kärcher Rain Systems®. Povezuje tri Kärcher Rain System® creva odnosno creva kap po kap i omogućuje polaganje dva nezavisna voda creva. Tako sistem perfektno može da se prilagodi individualnim zahtevima. Bočni odliv može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na T element i fiksira pomoću holender navrtke. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Odliv koji se bočno može regulisati
  • Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
  • Bočni odliv je idealno pogodan kao priključak za crevo za kapanje.
T-deo sa tri priključka
  • Za povezivanje Kärcher Rain System® creva i creva za kapanje.
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • T-delovi sa regulacijom: 2 Kom

Oprema

  • Količina vode se može regulisati
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
Pribor