T element sa regulacijom je deo Kärcher Rain Systems®. Povezuje tri Kärcher Rain System® creva odnosno creva kap po kap i omogućuje polaganje dva nezavisna voda creva. Tako sistem perfektno može da se prilagodi individualnim zahtevima. Bočni odliv može da se reguliše po količini i time po pritisku i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap. Montaža creva se vrši bez alata i naročito jednostavno. Uz to se crevo jednostavno nagura na T element i fiksira pomoću holender navrtke. Visoko efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i nudi crevo od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.