Filter za čestice Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće. Filter se smešta na kraj dovodnog creva na prelazu do Kärcher Rain System®. Uložak filtera u svako doba bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana formira priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se jednostavno direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksira bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.