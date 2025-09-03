Filter za čestice
Filter za čestice Kärcher Rain System® pouzdano štiti od delića nečistoće. Uložak filtera možete ugodno i jednostavno da izvadite i očistite.
Filter za čestice Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće. Filter se smešta na kraj dovodnog creva na prelazu do Kärcher Rain System®. Uložak filtera u svako doba bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana formira priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se jednostavno direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksira bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Obeležja i prednosti
Integrisani filter
- Zaštita Kärcher Rain System® od čestica prašine.
Izvlačivi umetak filtera
- Filter je jednostavan za čišćenje.
Ergonomski dizajn
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|179 x 47 x 47
Scope of supply
- Adapter za česmu G3/4
Oprema
- Priključak za Kärcher Rain System® crevo
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
