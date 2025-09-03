Filter za čestice

Filter za čestice Kärcher Rain System® pouzdano štiti od delića nečistoće. Uložak filtera možete ugodno i jednostavno da izvadite i očistite.

Filter za čestice Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće. Filter se smešta na kraj dovodnog creva na prelazu do Kärcher Rain System®. Uložak filtera u svako doba bez muke možete da izvadite i očistite. Na ulaznoj strani se nalazi priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik sistemima. Izlazna strana formira priključak za Kärcher Rain System® crevo ili crevo kap po kap. Creva se jednostavno direktno natiču i pomoću holender navrtke se fiksira bez alata. Efikasni sistem za zalivanje Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi svakom tipu bašte i radi perfektno uz pomoć SensoTimer za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.

Obeležja i prednosti
Integrisani filter
  • Zaštita Kärcher Rain System® od čestica prašine.
Izvlačivi umetak filtera
  • Filter je jednostavan za čišćenje.
Ergonomski dizajn
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4
Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 179 x 47 x 47

Scope of supply

  • Adapter za česmu G3/4

Oprema

  • Priključak za Kärcher Rain System® crevo
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
