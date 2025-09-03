Set mlaznica

Set mlaznica sadrži različite manžetne za raspršivanje, zaptivanje i kapanje za postavljanje po želji na Kärcher Rain System® i za individualno proširenje efikasnog sistema za zalivanje.

Set mlaznica je dopunski set za Kärcher Rain System® i sadrži 5 manžetni za kapanje, 10 manžetni za zaptivanje i raspršivanje (4 x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 kopalja za zemlju. Manžetne za kapanje i raspršivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. Montaža manžetni se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se integrisana igla otvorene manžetne jednostavno ubada u crevo. Zatvaranjem se manžetna sigurno fiksira na crevo. Količinu vode na manžetni za kapanje možete da podesite po želji (0-10 l/h). Usmeravanje ugla raspršivanja je horizontalno i vertikalno podesivo zahvaljujući obrtnoj glavi manžetne za raspršivanje. Na mlaznici količinu vode možete štedljivo da regulišete i čuvajući resurse od 0 - 55 l/h. Nepotrebne rupe na crevima ponovo sigurno možete da zatvorite pomoću manžetni za zaptivanje. Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, i može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu.

Obeležja i prednosti
Dopunski set za Kärcher Rain System®
  • Proširenje Kärcher Rain System®-a
Količina vode mlaznice za prskanje i manžetne za kapanje se može regulisati
  • Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
  • Fleksibilno i precizno stavljanje.
Manžetna sa integrisanom iglom
  • Montaža bez upotrebe alata.
Usmeriva glava za prskanje manžetne za prskanje
  • Ugao prskanja se može udobno i optimalno podešavati
Manžetne za prskanje sa različitim glavama mlaznica
  • Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Manžetne koje se ponovo mogu zatvoriti
  • Manžetna se može po potrebi fleksibilno naneti i ukloniti
Kolac za zemlju i pomoć za obeležavanje
  • Određivanje optimalne dubine umetanja
Kolac za zemlju sa gumenim prstenom za fiksiranje
  • Kärcher Rain System® crevo i crevo za kapanje se mogu optimalno fiksirati
Gumirana površina na unutrašnjoj strani zaptivne manžetne
  • Sigurno ponovno zatvaranje otvora manžetni u crevu
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 4
Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • Manžetne za kapanje: 5 Kom
  • Manžetne za zaptivanje: 10 Kom
  • Koci za zemlju: 5 Kom
  • Manžetne za prskanje 360°: 2 Kom
  • Manžetne za prskanje 180°: 4 Kom
  • Manžetne za prskanje 90°: 4 Kom

Oprema

  • Količina vode se može regulisati
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Leja sa cvećem, leja sa povrćem
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
Pribor