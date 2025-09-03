Set mlaznica je dopunski set za Kärcher Rain System® i sadrži 5 manžetni za kapanje, 10 manžetni za zaptivanje i raspršivanje (4 x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 kopalja za zemlju. Manžetne za kapanje i raspršivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. Montaža manžetni se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se integrisana igla otvorene manžetne jednostavno ubada u crevo. Zatvaranjem se manžetna sigurno fiksira na crevo. Količinu vode na manžetni za kapanje možete da podesite po želji (0-10 l/h). Usmeravanje ugla raspršivanja je horizontalno i vertikalno podesivo zahvaljujući obrtnoj glavi manžetne za raspršivanje. Na mlaznici količinu vode možete štedljivo da regulišete i čuvajući resurse od 0 - 55 l/h. Nepotrebne rupe na crevima ponovo sigurno možete da zatvorite pomoću manžetni za zaptivanje. Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, i može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu.