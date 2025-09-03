Set mlaznica
Set mlaznica sadrži različite manžetne za raspršivanje, zaptivanje i kapanje za postavljanje po želji na Kärcher Rain System® i za individualno proširenje efikasnog sistema za zalivanje.
Set mlaznica je dopunski set za Kärcher Rain System® i sadrži 5 manžetni za kapanje, 10 manžetni za zaptivanje i raspršivanje (4 x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 kopalja za zemlju. Manžetne za kapanje i raspršivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. Montaža manžetni se vrši brzo, jednostavno i bez alata. Uz to se integrisana igla otvorene manžetne jednostavno ubada u crevo. Zatvaranjem se manžetna sigurno fiksira na crevo. Količinu vode na manžetni za kapanje možete da podesite po želji (0-10 l/h). Usmeravanje ugla raspršivanja je horizontalno i vertikalno podesivo zahvaljujući obrtnoj glavi manžetne za raspršivanje. Na mlaznici količinu vode možete štedljivo da regulišete i čuvajući resurse od 0 - 55 l/h. Nepotrebne rupe na crevima ponovo sigurno možete da zatvorite pomoću manžetni za zaptivanje. Kärcher Rain System® radi sa do 4 bar pritiska, ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, i može individualno da se prilagodi na skoro svaku baštu.
Obeležja i prednosti
Dopunski set za Kärcher Rain System®
- Proširenje Kärcher Rain System®-a
Količina vode mlaznice za prskanje i manžetne za kapanje se može regulisati
- Ciljano zalivanje biljaka prema potrebi.
Pričvršćivanje na Kärcher Rain System® crevo
- Fleksibilno i precizno stavljanje.
Manžetna sa integrisanom iglom
- Montaža bez upotrebe alata.
Usmeriva glava za prskanje manžetne za prskanje
- Ugao prskanja se može udobno i optimalno podešavati
Manžetne za prskanje sa različitim glavama mlaznica
- Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Manžetne koje se ponovo mogu zatvoriti
- Manžetna se može po potrebi fleksibilno naneti i ukloniti
Kolac za zemlju i pomoć za obeležavanje
- Određivanje optimalne dubine umetanja
Kolac za zemlju sa gumenim prstenom za fiksiranje
- Kärcher Rain System® crevo i crevo za kapanje se mogu optimalno fiksirati
Gumirana površina na unutrašnjoj strani zaptivne manžetne
- Sigurno ponovno zatvaranje otvora manžetni u crevu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Manžetne za kapanje: 5 Kom
- Manžetne za zaptivanje: 10 Kom
- Koci za zemlju: 5 Kom
- Manžetne za prskanje 360°: 2 Kom
- Manžetne za prskanje 180°: 4 Kom
- Manžetne za prskanje 90°: 4 Kom
Oprema
- Količina vode se može regulisati
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Leja sa cvećem, leja sa povrćem
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)