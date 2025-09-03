Automat za zalivanje WT 4
Jednostavno programabilan automat za zalivanje za zalivanje u skladu sa potrebom. Zalivanje se pokreće i zaustavlja prema zadatom vremenu. Sa skidivim delom za rukovanje. Sa priključkom za slavinu i predfilterom.
Za ciljano zalivanje u skladu sa potrebom: novi automat za zalivanje WT 4.000 je naročito jednostavan za programiranje. Zahvaljujući skidivom delu za rukovanje, velikim regulatorima i preglednom komandnom polju programiranje možete da izvršite lako i bez troška. Maksimalno trajanje zalivanja iznosi 120 minuta. Svaka akcija zalivanja startuje i zaustavlja se tačno i automatski u preliminarno podešeno vreme. Priključak za slavinu i pred filter su uključeni, a neophodna baterija od 9 V nije. Pomoću Kärcher automata za zalivanje sistem za zalivanje startuje i zaustavlja se potpuno automatski tačno u programirano vreme. Dakle, voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno - to štedi novac i čuva životnu sredinu. Kärcher automati za zalivanje su kompatibilni sa svim poznatim klik sistemima.
Obeležja i prednosti
Individualno programiranjeZa zalivanje u skladu sa potrebama
Automatsko uključivanje i isključivanjeZa ciljano zalivanje
Displej koji se skidaZa komforno programiranje
Priključak za slavinu i predfilter uključeni
Kontrolno svetlo za programiranje i status baterije
Moguće ručno zalivanje
Maks. vreme trajanja zalivanja: 120 min
Podesivo vreme startovanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|115 x 120 x 125
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Scope of supply
- Isporučuje se s baterijama: ne
Oprema
- Neophodne su baterije
- Broj baterija: 1 x 9 V blok
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Obaranje manjih stabala
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
