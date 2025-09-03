Za ciljano zalivanje u skladu sa potrebom: novi automat za zalivanje WT 4.000 je naročito jednostavan za programiranje. Zahvaljujući skidivom delu za rukovanje, velikim regulatorima i preglednom komandnom polju programiranje možete da izvršite lako i bez troška. Maksimalno trajanje zalivanja iznosi 120 minuta. Svaka akcija zalivanja startuje i zaustavlja se tačno i automatski u preliminarno podešeno vreme. Priključak za slavinu i pred filter su uključeni, a neophodna baterija od 9 V nije. Pomoću Kärcher automata za zalivanje sistem za zalivanje startuje i zaustavlja se potpuno automatski tačno u programirano vreme. Dakle, voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno - to štedi novac i čuva životnu sredinu. Kärcher automati za zalivanje su kompatibilni sa svim poznatim klik sistemima.