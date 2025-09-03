WT 2.000 je 3-kraki razdelnik i časovnik za zalivanje u jednom. Raspolaže sa dva priključka za slavinu sa dva nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. U 3. priključak za slavinu je integrisan časovnik za zalivanje. Vreme zalivanja možete kontinuirano da podešavate na do 120 minuta. Po isteku podešenog vremena zalivanje se automatski zaustavlja. WT 2.000 sa priključkom za slavinu od G1 i elementom za redukciju G3/4 je univerzalno primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno fiksiranje na slavinu za vodu. Kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.