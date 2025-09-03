Sat za zalivanje WT 2
3-kraki razdelnik uključujući časovnik za zalivanje. Zalivanje se automatski zaustavlja po isteku izabranog vremena (maks. 120 minuta). Sa priključkom za slavinu od G1 i redukcijom na G3/4.
WT 2.000 je 3-kraki razdelnik i časovnik za zalivanje u jednom. Raspolaže sa dva priključka za slavinu sa dva nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. U 3. priključak za slavinu je integrisan časovnik za zalivanje. Vreme zalivanja možete kontinuirano da podešavate na do 120 minuta. Po isteku podešenog vremena zalivanje se automatski zaustavlja. WT 2.000 sa priključkom za slavinu od G1 i elementom za redukciju G3/4 je univerzalno primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno fiksiranje na slavinu za vodu. Kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.
Obeležja i prednosti
2 nezavisna, priključka za vodu koja se mogu regulisati i 1 odliv sa satom za zalivanjeIdealno za povezivanje trostrukog creva na jednu jedinu slavinu za vodu sa G1 navojem
Lakohodna obuhvatna navrtkaJednostavno fiksiranje na slavinu za vodu
Navoj od plastikeIzuzetno robustno.
Priključak za slavinu i predfilter uključeni
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|92 x 225 x 200
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)