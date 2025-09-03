Utični sistemi za crevo

Utični sistemi creva – fleksibilni za svaki zahtev. Priključiti, spojiti, otkačiti i popraviti: U svom asortimanu Kärcher ima odgovarajuće spojne delove za sve dostupne klik-sisteme i uobičajene promere creva. Bez obzira o kom se promeru creva radi, 1/2", 5/8" ili 3/4": posebno dihtujuće Kärcher spojnice za creva uvek odgovaraju – garantovano. Osim toga, univerzalne spojnice creva osvajaju izuzetnom stabilnošću, kao i maksimalnom zateznom čvrstoćom i otpornošću na lomljenje. Spojnice su dostupne sa funkcijom Aqua Stop ili bez nje. Premium univerzalna spojnica ima i aluminijumsko kopčanje za crevo i dršku od meke plastike, što osigurava još praktičnije rukovanje. Svi Kärcher utični sistemi su, naravno, kompatibilni s klik-sistemima koji su uobičajeni na tržištu.