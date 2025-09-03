Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 je namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 706 kvadratnih metara. U zavisnosti od zahteva, prskalica je po izboru opremljena šiljkom ili klizaljkama. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.