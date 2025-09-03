Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 je namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 706 kvadratnih metara. U zavisnosti od zahteva, prskalica je po izboru opremljena šiljkom ili klizaljkama. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Podesivi ugao raspršivanja
  • npr. za zalivanje ispod drveća
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
  • garantuje stabilnost i robusnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik zalivanja 2 bara ≤ 25 m
Prečnik zalivanja 4 bara ≤ 30 m
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 52 x 113 x 212
Pribor