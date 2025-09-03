Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300
Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 je namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 706 kvadratnih metara. U zavisnosti od zahteva, prskalica je po izboru opremljena šiljkom ili klizaljkama. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Podesivi ugao raspršivanja
- npr. za zalivanje ispod drveća
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- garantuje stabilnost i robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik zalivanja 2 bara
|≤ 25 m
|Prečnik zalivanja 4 bara
|≤ 30 m
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|52 x 113 x 212