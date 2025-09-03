Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100 je idealno namenjena za male površine i bašte. 6 različitih oblika mlaznice omogućuju različite vrste zalivanja. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 78 kvadratnih metara. U zavisnosti od zahteva, prskalica je po izboru opremljena šiljkom ili klizaljkama. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.