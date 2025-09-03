Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100, 6-struka

Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100 za male površine i bašte. 6 različitih oblika mlaznice omogućuju različite vrste zalivanja. Maks. površina navodnjavanja: 78 kvadratnih metara.

Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100 je idealno namenjena za male površine i bašte. 6 različitih oblika mlaznice omogućuju različite vrste zalivanja. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 78 kvadratnih metara. U zavisnosti od zahteva, prskalica je po izboru opremljena šiljkom ili klizaljkama. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Različiti oblici zalivanja zahvaljujući 6 različitih mlaznih oblika
  • Za zalivanje po potrebi
Loop rukohvat za odlaganje uređaja
  • Za jednostavno čuvanje/kačenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik zalivanja 2 bara ≤ 8,4 m
Prečnik zalivanja 4 bara ≤ 10 m
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 208 x 199 x 71
