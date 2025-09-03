Pomoću eco!ogic funkcije zalivanje možete da odgodite za 1 – 7 dana. Na taj način dodatno možete da štedite vodu i da simulirate formiranje korena biljke.

Ukoliko je podešavanje na [ -d ], funkcija je isključena i zalivanje startuje ukoliko izmerena vlaga tla padne ispod podešenog praga za aktiviranje.

Ukoliko aktivirate funkciju, zalivanje se odgađa za podešeno vreme.

Primer za dvodnevno odgađanje:

Pretpostavimo da bi podešeno zalivanje imalo start u ponedeljak u 8.00 časova, u slučaju potkoračenja vrednosti vlage. Ukoliko do tada nije padala kiša i ako ste podesili odgađanje od 2 dana, zalivanje startuje tek u sredu u 8.00 časova. Ukoliko je u međuvremenu ipak padala kiša i tlo je dovoljno vlažno, zalivanje bi, u slučaju potkoračenja vrednosti vlage, startovalo tek u sledećem podešenom vremenskom trenutku. Ovaj vremenski trenutak bi se zbog podešenog odgađanja ponovo pomerio za 2 dana.