SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 Duo eco!ogic se orijentiše na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć 2 odvojena radio senzora upravljajući se prema vlazi.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic sa dva uzajamno nezavisna izlaza vode zaliva upravljajući se prema vlazi i u skladu sa potrebama. Njegova oba senzora sadržana u obimu isporuke – jedan po izlazu – mere koeficijent vlažnosti tla i radiom ga prenose na SensoTimer. Vrednosti vlage se daju podesiti u 5 stepeni. Kada se odabrana vrednost ne postigne, zalivanje se automatski pokreće u sledećem podešenom vremenu. Jedinica za opsluživanje koja može da se skine i 5 tastera za opsluživanje čine programiranje dečijom igrom. Mogu da se podese po dva vremena za zalivanja dnevno (maks. trajanje zalivanja: 90 min). Zahvaljujući eco!ogic funkciji, zalivanje može da se dodatno pomeri za 1 do 7 dana. U svako doba je moguće ručno zalivanje. Na pritisak dugmeta programiranje za zalivanje može da se prekine za 24 sata. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic navodnjava apsolutno u skladu sa potrebom i kompatibilan je sa svim poznatim Klick sistemima. Priključak za slavinu i predfilter su sadržani u obimu isporuke, a neophodne tri baterije od 9 volti nisu (jedna za upravljački deo, po jedna za senzore).
Obeležja i prednosti
Zalivanje biljaka putem upravljanja vlagomEfikasno zalivanje biljaka, koje štedi vodu, u skladu sa potrebama biljaka
Dva nezavisna izlaza za voduZalivanje različitih mikroklima u skladu sa potrebom.
Automatsko uključivanje i isključivanjeCiljano zalivanje.
Displej koji se skida
- Komforno programiranje.
Individualno programiranje
- Zalivanje u skladu sa potrebama biljaka.
Taster za 24-časno isključivanje zalivanja
- Prekid zalivanja na 24 časa.
Moguće ručno zalivanje
- Kratkoročno vađenje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4 + G1
|Maks. pritisak (bar)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|119 x 234 x 148
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Scope of supply
- Senzor za vlažnost: 2 Kom
- Isporučuje se s baterijama: ne
Oprema
- Izlaz za vodu koji može da se programira: 2 Kom
- Neophodne su baterije
- Broj baterija: 3 x 9 V blok