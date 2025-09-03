Ročni čistilnik

Poudarjamo

Popolna svoboda! Brez kablov! Z novo akumulatorsko napravo Kärcher lahko dosežete tudi mesta, ki niso v bližini vtičnic. Tako je čiščenje povsem preprosto – še posebej, če je pomembna hitrost.

Enakomerna srednja moč

Običajna cev z enojnim širokim curkom, ki je učinkovit in hkrati nežen, omogoča tudi čiščenje občutljivih površin.

Prenosna moč

Brezžični čistilnik dobro leži v roki, je hitro pripravljen na uporabo in ne potrebuje veliko prostora za shranjevanje.