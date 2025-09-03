Ručni čistač

Ročni čistilnik

Priključite cev in pripravljeni ste za akcijo: inovativni srednjetlačni akumulatorski čistilnik podjetja Kärcher z zamenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V omogoča hitro, vsestransko vmesno čiščenje okoli hiše - brez priključka na elektriko.

VRNITE SVOJEMU KRALJESTVU SIJAJ

Ali v bližini ni vtičnice? Ne skrbite! Lahek ročni brezžični srednjetlačni čistilnik s platformo Kärcher 18 V Battery čisti skoraj vse okoli hiše – in to povsem brez napajanja. Preprosto priključite cev in že lahko začnete čistiti.

Poudarjamo

Popolna svoboda! Brez kablov! Z novo akumulatorsko napravo Kärcher lahko dosežete tudi mesta, ki niso v bližini vtičnic. Tako je čiščenje povsem preprosto – še posebej, če je pomembna hitrost.

Enakomerna srednja moč
Običajna cev z enojnim širokim curkom, ki je učinkovit in hkrati nežen, omogoča tudi čiščenje občutljivih površin.

Prenosna moč
Brezžični čistilnik dobro leži v roki, je hitro pripravljen na uporabo in ne potrebuje veliko prostora za shranjevanje.

KHB 5 Battery z 18 V Kärcher Battery Power

Le še priključite cev in že lahko začnete čistiti: Inovativni KHB 5 – tako priročen je lahko nov način čiščenja zunanjosti. Kompaktna lega črpalke, motorja in 18-voltnega akumulatorja omogoča, da čistilno napravo brez težav držite v roki, kar omogoča maksimalno prilagodljivost. Učinkovit in hkrati nežen curek srednje moči KHB 5 Battery je idealen za hitro vmesno čiščenje vrtnega orodja in pohištva, koles, motornih koles ter številnih drugih predmetov okoli hiše. Opcijski čistilnik površin pa zagotavlja tudi temeljito čiščenje manjših površin.

Ogromen izbor dodatne opreme

Ročna šoba

Ročna šoba za ustvarjanje pene FJ 24

Ročna šoba za ustvarjanje pene FJ 24 omogoča, da čistila za dom in vrt uporabljate skupaj z ročnimi čistilniki Kärcher.

Ročna naprava MJ 24 5-v-1 Multi Jet

Ročna naprava MJ 24 5-v-1 Multi Jet

Vsestranska večnamenska razpršilna naprava 5-v-1 za akumulatorsko srednjetlačno čistilno napravo: ročni MJ 24 s točkovnim, širokim, izpiralnim in sekundarnim nastavkom ter nastavkom za zalivanje. Preprosto nastavljanje z vrtenjem glave šobe.

360-stopinjska nastavljiva ročna

360-stopinjska nastavljiva ročna gibka cev VJ 24

Variabilna gibka cev z nastavljivim 360-stopinjskim spojem: Pištola VJ 24 za akumulatorski srednjetlačni čistilnik je idealen dodatek za čiščenje težko dostopnih mest.

18 V Battery Power

