Područja primene kompresorskih čistača
Idealan saradnik za svaki izazov u vašem domu: pomoću Kärcher pribora možete precizno i jednostavno proširiti mogućnosti primene uređaja za pranje pod pritiskom.
BRING BACK THE WOW. AND THE WOW. AND THE WOW.
Oslobodite puni potencijal uređaja za pranje pod pritiskom pomoću odgovarajućeg pribora. Bez obzira na izazov čišćenja, uvek ćete imati prednost: nijedan zid nije previsok, nijedan ugao previše skriven i nijedna prljavština nije previše uporna za vas, vaš uređaj za pranje pod pritiskom i odgovarajući pribor. Otkrijte čitavu raznolikost i sve mogućnosti primene.
Područja primene
Čišćenje automobila, motocikala i drugih vozila
Očistite svoj automobil kao stručnjak: od mlaza pene za optimalnu distribuciju deterdženta i raznovrsnih četkica za nežno čišćenje obojenih površina, do uklanjanja nečistoće iz šupljih prostora felni. Naša rešenja za čišćenje osiguravaju blistave površine i zadovoljna lica.
Čišćenje podnih površina i stepenica
Zimska sezona ostavlja svoje tragove u spoljašnjim sredinama. Uz odgovarajuću dodatnu opremu, slojevi mahovine, lišaja ili zelenila na terasama i balkonima mogu se brzo i temeljno ukloniti.
Modeli T-Racer posebno su pogodni za čišćenje velikih kamenih ili drvenih površina, jer se udaljenost mlaznica za čišćenje do tla može pojedinačno prilagoditi. Takođe za manje ili zakrivljene površine, kao što su stepeništa, Kärcher ima pravo rešenje za čišćenje: zahvaljujući snažnoj kombinaciji mlaza visokog pritiska i ručnog pritiska četkom, električni četke za ribanje su savršeno univerzalno oružje protiv prljavštine.
Svestrana čistoća. Tako da se ljudi dobro osećaju i napolju i unutra.
Čišćenje teško dostupnih površina
Pomoću teleskopske mlaznice možete kompresorskim čistačem doći do visokih područja, pa čak i do udaljenih područja.
Prednost pune snage (čišćenja): u kombinaciji sa nastavkom za čišćenje fasade i stakla, zidovi i velike staklene površine, poput zimskih bašti, mogu se bez napora i efikasno očistiti visokim pritiskom.
Čišćenje cevi
Blokirane cevi i odvodi? To je sada prošlost! Komplet za čišćenje krovnog oluka i cevi iz kompanije Kärcher uklanja tvrdokornu prljavštinu u odvodima i olucima.