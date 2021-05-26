Područja primene kompresorskih čistača

Čišćenje podnih površina i stepenica

Zimska sezona ostavlja svoje tragove u spoljašnjim sredinama. Uz odgovarajuću dodatnu opremu, slojevi mahovine, lišaja ili zelenila na terasama i balkonima mogu se brzo i temeljno ukloniti.

Modeli T-Racer posebno su pogodni za čišćenje velikih kamenih ili drvenih površina, jer se udaljenost mlaznica za čišćenje do tla može pojedinačno prilagoditi. Takođe za manje ili zakrivljene površine, kao što su stepeništa, Kärcher ima pravo rešenje za čišćenje: zahvaljujući snažnoj kombinaciji mlaza visokog pritiska i ručnog pritiska četkom, električni četke za ribanje su savršeno univerzalno oružje protiv prljavštine.

Svestrana čistoća. Tako da se ljudi dobro osećaju i napolju i unutra.