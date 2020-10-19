Akumulatorski kompresorski čistači

Nemate priključak za struju pri ruci? Nema problema uz akumulatorski kompresorski čistač. K 2 Battery idealan je za svestrano čišćenje malih automobila, motocikala, bicikala, čamaca, kao i za manje poslove čišćenja oko kuće – čak i bez utičnice u blizini.

Akumulatorski kompresorski čistači

Područja višestrane primene

Velika ručka za nošenje
Odgovarajući stepen snage za sve potrebe
K 2 Battery – daleko od utičnice. Blizu prljavštine.
Pištolj visokog pritiska s prikazom stepena snage

U punom sjaju i bez priključka na struju: akumulatorski kompresorski čistač za višestranu primenu kao što su terase, čamci, baštenske staze ili bicikli. Za još veću fleksibilnost možete koristiti usisno crevo Kärcher za dovod vode iz alternativnih izvora. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji Real Time LCD ekran na akumulatoru daje podatak o preostalom kapacitetu.

K 2 Battery – daleko od utičnice. Blizu prljavštine.

Kompresorski čistač K 2 Battery ne poznaje granice fleksibilnosti. Uz pomoć tri različita stepena snage može se koristiti za fleksibilno čišćenje u trajanju do 14 minuta.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

36 V

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V
