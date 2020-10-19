Akumulatorski kompresorski čistači

U punom sjaju i bez priključka na struju: akumulatorski kompresorski čistač za višestranu primenu kao što su terase, čamci, baštenske staze ili bicikli. Za još veću fleksibilnost možete koristiti usisno crevo Kärcher za dovod vode iz alternativnih izvora. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji Real Time LCD ekran na akumulatoru daje podatak o preostalom kapacitetu.