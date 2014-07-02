Stacionarni kompresorski čistači
Stacionarni kompresorski čistači – jedna baza, puno mesta za primenu. Stacionarni Kärcher kompresorski čistači su pogodni za sva mesta, gde je štedeći prostor potrebno istovremeno čišćenje i dezinfekcija na više mesta.
Nezagrejano
Ovi stacionarni kompresorski čistači se ne greju samostalno – već tolerišu ulaznu temperaturu vode do 60 odnosno 85°C. Naročito štedljivi u pogledu prostora u nezavisnom režimu rada, ali takođe idealni za režim rada sa više kopalja sa do 15 paralelno pokretanih koplja.
Protočni bojleri
Ako vruća voda ne dolazi iz voda i grejanje na ulje ili gas se ne sme instalirati, koristi se električni protočni bojler.