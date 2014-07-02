Kompresorski čistači sa hladnom vodom

Snažni benzinski ili dizel motori, kao i rezervoar za vodu od 1000 litara, garantuju najmanje jedan sat rada pod visokim pritiskom tokom zahtevnih zadataka čišćenja. Idealno za gradilišta, komunalna preduzeća ili za iznajmljivanje drugim profesionalnim korisnicima. Raznovrsno prilagodljiv uređaj, izuzetno robustan i veoma jednostavan za upotrebu.