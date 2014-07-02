Kompresorski čistači sa hladnom vodom
Kompresorski čistači putem hladne vode – hladan su tuš za tvrdokornu prljavštinu. Svakodnevno čišćenje uređaja, vozila i zgrada: Pomoću pritiska i visoke transportne snage kompresorski čistači putem hladne vode uklanjaju i čvrstu nečistoću. Idealno za velike površine.
Super klasa
Primene u građevinarstvu, poljoprivredi, industriji i komunalnom sektoru zahtevaju maksimalnu snagu. Pritisak, transportna snaga i oprema super klase su potpuno usmereni na to.
Srednja klasa
Odlično opremljeni za duge i teške uslove rada: Kompresorski čistači na hladnu vodu srednje klase brzo i pouzdano čiste uređaje, vozila ili radne prostorije.
Kompaktna klasa
Laki i snažni: Multifunkcionalni uređaji kompaktne klase čiste dvorište i radionicu u najkraćem vremenu. Ističu se pritiskom, transportnom snagom i postojanošću.
Specijalna klasa
Opremljena za lak transport na naročito zahtevnim terenima: Kärcher specijalna klasa uklanja tvrdokornu prljavštinu na teško pristupačnim mestima.
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Ukoliko nema struje, kompresorski čistači sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem garantuju – opciono sa pogonom na biodizel – maksimalnu fleksibilnost i nezavisnost.
HD-Trailer(prikolica)
Snažni benzinski ili dizel motori, kao i rezervoar za vodu od 1000 litara, garantuju najmanje jedan sat rada pod visokim pritiskom tokom zahtevnih zadataka čišćenja. Idealno za gradilišta, komunalna preduzeća ili za iznajmljivanje drugim profesionalnim korisnicima. Raznovrsno prilagodljiv uređaj, izuzetno robustan i veoma jednostavan za upotrebu.
Univerzalni uređaj za čišćenje
Mobilni rezervoar za vodu čini AP 100/50 M nezavisnim od lokalnog snabdevanja vodom. I to je samo jedan od njegovih brojnih talenata.