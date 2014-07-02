Kompresorski čistači sa vrućom vodom

Pomoću vruće vode kompresorski čistači čiste još bolje kod konstantnog pritiska. Kärcher uređaji se ističu maksimalnim komforom prilikom rukovanja i najmodernijom tehnologijom.

Kärcher Super klasa

Super klasa

Bilo da se radi o automobilskoj industriji, poljoprivredi, građevinarstvu ili špediciji: Mobilna super klasa svuda donosi maksimalni učinak, tamo gde bi inače moralo da se radi stacionarno.

Kärcher Srednja klasa

Srednja klasa

Za auto kuće, građevinarstvo, poljoprivredu i komunalni sektor: Srednja klasa kombinuje inovativnu tehnologiju sa maksimalnim komforom prilikom rukovanja. Idealno za najviše zahteve.

Kärcher Kompaktna klasa

Kompaktna klasa

Inovativna tehnologija – lako rukovanje: Kompaktna klasa se ističe upravljanjem preko jednog dugmeta, šasijom sa integrisanim rezervoarom i ugrađenim bubnjem za kompresorsko crevo.

Kärcher Vertikalna klasa

Vertikalna klasa

Učinkoviti i robusni uređaji osvajaju naročito mogućnošću manevrisanja i jednostavnim transportom. Stoga Upright klasa predstavlja ekonomičnu alternativu za najrazličitije radionice, male garaže ili pružaoce usluga čišćenja.

Kärcher Specijalna klasa

Specijalna klasa

Ako izduvni gasovi smetaju ili su zabranjeni: Specijalna klasa sa električnim grejanjem koristi se u higijenskim prostorijama, bolnicama, velikim kuhinjama ili bazenima.

Kärcher HDS Trailer(prikolica)

HDS Trailer(prikolica)

Mobilno i nezavisno Allround-rešenje za profesionalnu upotrebu u komunalnom preduzeću, građevinarstvu i industriji. Podesiv, visoko efikasan, pouzdan i jednostavnije rukovanje. 500 l vode i 100 l goriva omogućavaju autonomno upotrebu do 60 min., bez napajanje strujom ili vodom.

Kärcher Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Ukoliko nema struje, kompresorski čistači sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem garantuju – opciono sa pogonom na biodizel – maksimalnu fleksibilnost i nezavisnost.

