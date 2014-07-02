Kompresorski čistači sa vrućom vodom
Pomoću vruće vode kompresorski čistači čiste još bolje kod konstantnog pritiska. Kärcher uređaji se ističu maksimalnim komforom prilikom rukovanja i najmodernijom tehnologijom.
Super klasa
Bilo da se radi o automobilskoj industriji, poljoprivredi, građevinarstvu ili špediciji: Mobilna super klasa svuda donosi maksimalni učinak, tamo gde bi inače moralo da se radi stacionarno.
Srednja klasa
Za auto kuće, građevinarstvo, poljoprivredu i komunalni sektor: Srednja klasa kombinuje inovativnu tehnologiju sa maksimalnim komforom prilikom rukovanja. Idealno za najviše zahteve.
Kompaktna klasa
Inovativna tehnologija – lako rukovanje: Kompaktna klasa se ističe upravljanjem preko jednog dugmeta, šasijom sa integrisanim rezervoarom i ugrađenim bubnjem za kompresorsko crevo.
Vertikalna klasa
Učinkoviti i robusni uređaji osvajaju naročito mogućnošću manevrisanja i jednostavnim transportom. Stoga Upright klasa predstavlja ekonomičnu alternativu za najrazličitije radionice, male garaže ili pružaoce usluga čišćenja.
Specijalna klasa
Ako izduvni gasovi smetaju ili su zabranjeni: Specijalna klasa sa električnim grejanjem koristi se u higijenskim prostorijama, bolnicama, velikim kuhinjama ili bazenima.
HDS Trailer(prikolica)
Mobilno i nezavisno Allround-rešenje za profesionalnu upotrebu u komunalnom preduzeću, građevinarstvu i industriji. Podesiv, visoko efikasan, pouzdan i jednostavnije rukovanje. 500 l vode i 100 l goriva omogućavaju autonomno upotrebu do 60 min., bez napajanje strujom ili vodom.
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Ukoliko nema struje, kompresorski čistači sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem garantuju – opciono sa pogonom na biodizel – maksimalnu fleksibilnost i nezavisnost.