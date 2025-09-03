2-kraki razdelnik

2-kraki razdelnik s 2 nezavisna, pojedinačno podesiva priključka za vodu. Savršeno za povezivanje dva creva na jednu slavinu. (priključak za slavinu G3/4, reducir G1/2)

Dragoceni 2-kraki razdelnik sa priključkom za slavinu od G3/4 i elementom za redukciju od G1/2 za zalivanje pomoću dva creva istovremeno. 2-kraki razdelnik raspolaže sa dva priključka za slavinu sa dva nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. Univerzalno je primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno i ugodno fiksiranje na slavinu za vodu. 2-kraki razdelnik je kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.

Obeležja i prednosti
Dva izlaza za vodu, koja se mogu regulisati nezavisno jedan od drugog
  • Posebno korišćenje dva izlaza za vodu na jednoj slavini.
Sa integrisanim predfilterom
  • Za ekstra dugačak radni vek.
Lakohodna obuhvatna navrtka
  • Jednostavno pričvršćivanje na slavinama sa navojem od 3/4" ili 1/2".
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/4 + G1/2
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 50 x 126 x 78

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.