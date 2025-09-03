2-kraki razdelnik
2-kraki razdelnik s 2 nezavisna, pojedinačno podesiva priključka za vodu. Savršeno za povezivanje dva creva na jednu slavinu. (priključak za slavinu G3/4, reducir G1/2)
Dragoceni 2-kraki razdelnik sa priključkom za slavinu od G3/4 i elementom za redukciju od G1/2 za zalivanje pomoću dva creva istovremeno. 2-kraki razdelnik raspolaže sa dva priključka za slavinu sa dva nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. Univerzalno je primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno i ugodno fiksiranje na slavinu za vodu. 2-kraki razdelnik je kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.
Obeležja i prednosti
Dva izlaza za vodu, koja se mogu regulisati nezavisno jedan od drugog
- Posebno korišćenje dva izlaza za vodu na jednoj slavini.
Sa integrisanim predfilterom
- Za ekstra dugačak radni vek.
Lakohodna obuhvatna navrtka
- Jednostavno pričvršćivanje na slavinama sa navojem od 3/4" ili 1/2".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|50 x 126 x 78
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.