Dragoceni 2-kraki razdelnik sa priključkom za slavinu od G3/4 i elementom za redukciju od G1/2 za zalivanje pomoću dva creva istovremeno. 2-kraki razdelnik raspolaže sa dva priključka za slavinu sa dva nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. Univerzalno je primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno i ugodno fiksiranje na slavinu za vodu. 2-kraki razdelnik je kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.