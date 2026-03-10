Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect
Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta – za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.
Produžno crevo visokog pritiska za model pištolja „Best“ s adapterom Quick Connect. Produžno crevo visokog pritiska dužine 6 metara za još veću fleksibilnost pri korišćenju kompresorskih čistača. Jednostavno ga povežite između pištolja sa spojnicom Quick Connect i creva visokog pritiska. Robusno crevo kvaliteta DN 8, s tekstilnim ojačanjem, zaštitom od presavijanja i mesinganom spojnicom garantuje dugovečnost. Produžno crevo za pritisak do 180 bara i temperaturu do 60 °C. Može se koristiti i sa hemijskim sredstvima. Prikladno je za sve kompresorske čistače Kärcher od K2 do K7.
Obeležja i prednosti
Produžno crevo dužine 6 m
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 60
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Dužina (m)
|6
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 245 x 55
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT