VP 120, Vario mlaznica za K2–K3
Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.
Mlazna cev Vario power: od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska – kontinualno podešavanje pritiska jednostavnim okretanjem mlazne cevi. Savršeno za čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, npr. zidova, staza, ograda i vozila. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K2–K3.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Niskopritisni mlaz sredstva za čišćenje
- Kontinuirana regulacija pritiska – od niskopritisnog mlaza sredstva za čišćenje do visokopritisnog mlaza.
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|448 x 45 x 45
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Fasada
- Bašta i kameni zidovi
- Ograde
- Prostorije oko kuće i bašte