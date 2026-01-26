VP 120, Vario mlaznica za K2–K3

Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.

Mlazna cev Vario power: od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska – kontinualno podešavanje pritiska jednostavnim okretanjem mlazne cevi. Savršeno za čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, npr. zidova, staza, ograda i vozila. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K2–K3.

Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
  • Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Niskopritisni mlaz sredstva za čišćenje
  • Kontinuirana regulacija pritiska – od niskopritisnog mlaza sredstva za čišćenje do visokopritisnog mlaza.
Ušteda vremena
  • Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 448 x 45 x 45

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Fasada
  • Bašta i kameni zidovi
  • Ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte